Hace una semana el Periódico El Tiempo público un especial sobre la violencia contra los niños en el país. El nombre del artículo: “El país que mata a sus niños” me dejó estupefacta, no porque no esté de acuerdo, sino por el dolor que me causa saber que esto es cierto. Las cifras son alarmantes en el año 2020, 579 menores de edad fueron asesinados, 56 tenían entre 0 y 4; aclarando que existe un subregistro muy alto puesto que son muchos los bebés asesinados cuyos cuerpos desaparecen.

Además de las cifras del artículo, las reveladas por el ICBF son escabrosas: en el 2020 la entidad abrió 27.495 procesos de restablecimiento de derechos; de los cuales 14.226 fueron por abuso sexual, 1.329 por violencia psicológica, 2.482 por violencia física y 9.458 por omisión o negligencia de los cuidadores.

Lo más escalofriante de está radiografía es que no generó mayor reacción por parte de la sociedad. Los medios de comunicación no replicaron la noticia ni fue tema prioritario en los programas radiales, los twitteros o influenciadores tampoco lo convirtieron en tendencia; tristemente somos pocos a los que nos aterra que los niños sean violentados. Pareciera que Colombia se acostumbró y normalizó la violencia contra los niños.

¿Donde está el Estado colombiano convocando a una gran mesa nacional donde participe el gobierno, congreso, fuerzas políticas, organismos de control, academia y la sociedad civil para sentarse y no pararse hasta tanto se encuentre una solución a esta dolorosa y cruel situación?

Cada vez encontramos más monstruos en nuestro país; estos no solo son los que pegan y violan también aquellos que tienen la obligación de protegerlos y no lo hacen.

Un ejemplo perfecto de esto son los funcionarios encargados de garantizar el derecho a la educación y los directivos de FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores en contra de los niños). Los niños han sido los más afectados con la pandemia. El encierro y la desolación de los hogares ha elevado las cifras de maltrato. El hecho de que los niños no estén asistiendo al colegio los ha hecho más propensos a todas estas desgracias al estar las 24 horas del día con los victimarios o en la calle sin nada que hacer. Desafortunadamente para los gobernantes este tema no ha sido prioritario y los daños sociales serán inmensos.

El comportamiento de este sindicato ha sido deplorable, más de año y medio argumentando los riesgos de asistir a clases, pero para llamar a las calles donde es imposible cumplir con los protocolos de seguridad son los primeros en fila.

Los jueces penales tampoco han cumplido con su obligación; la impunidad de los casos de violencia sexual supera el 90%. Y qué decir de algunos jueces de familia que devuelven los niños a sus papás, luego de haber entrado al sistema de protección más de 3 veces; o de los defensores de familia que duran años sin hacer una sola actuación en los procesos de los niños, dejándolos años en una institución, lo cual se ha demostrado que es nefasto para ellos.

O que tal la falta de compromiso de los partidos políticos y sus líderes a los cuales solo se les escucha vociferando por ellos cuando necesitan defender una postura política.

Con esta columna les pido a gritos que alcemos la voz a favor de los niños del país. Mientras que leen este escrito un niño o una niña está siendo violada. No podemos seguir siendo una sociedad cruel e indolente. La indiferencia nos hace cómplices.