Estatuto anticorrupción: en cuidados intensivos

Desafortunadamente seré ave de mal agüero nuevamente. El semestre pasado advertí desde el inició de la legislatura que el estatuto anticorrupción presentado por la Fiscalía iba a ser hundido por muchos congresistas ya que muchos se verían afectados por sus investigaciones en la Corte. Durante meses fuimos testigos de cómo varios parlamentarios sinvergüenzas armaron toda clase de artimañas para hundirlo, y así fue.

Fuimos muchos los que alertamos a tiempo lo que estaba sucediendo pero no fuimos oídos. Lastimosamente fue tarde cuando todos los medios y ciudadanos exigieron la aprobación. Esto llevó a que, hundido el proyecto, el Congreso y el Gobierno se comprometieran a sacar adelante esta iniciativa en esta legislatura. Hoy vuelvo a advertir que el proyecto entró a cuidados intensivos; esta vez por culpa del Gobierno. A principios de esta semana de manera sorpresiva, el Gobierno presentó un nuevo proyecto muy similar al presentado por la Fiscalía. Nadie entendió esta jugada de la Ministra del Interior ya que el proyecto que se está debatiendo actualmente en el Congreso fue trabajado conjuntamente entre el Gobierno y la Fiscalía. Fueron meses de trabajo y esfuerzo. Me pregunto: ¿Por qué no incluyeron lo que está en este nuevo proyecto en el que trabajaron con la Fiscalía? Ahora tenemos al Congreso debatiendo sobre dos proyectos con la misma temática y origen. Qué papaya la que le dio el Gobierno a los congresistas que no quieren aprobar este proyecto. Esto trajo como consecuencia, que los senadores de la comisión primera pidieran nombrar una subcomisión para acumular los proyectos. Nada más ineficiente que una subcomisión, pues esto lleva a dilatar el proceso. Adicionalmente, a la Ministra le dio por llamar a comisiones conjuntas para debatir el proyecto de la Fiscalía, cuando los senadores ya se habían comprometido a sacar adelante el estatuto ratificando el proyecto tal y como había sido aprobado en la legislatura anterior. Acordémonos que el Senado lo aprobó y la Cámara lo hundió. Con el llamado a conjuntas, esto ya no va a ser posible porque los representantes a la Cámara presentaron 50 proposiciones a los 54 artículos del proyecto. Esto quiere decir que el Senado tendrá que discutir nuevamente el proyecto, cuando ya estaba asegurado este paso. La Ministra demuestra nuevamente el poco conocimiento de la dinámica del Congreso. Cualquier persona con un mínimo conocimiento en esta materia sabría que esto iba a pasar. ¿Esto será ingenuidad o mala intención? Muchos dicen que es un tema de egos y que el Gobierno lo que quiere es quedarse con los créditos del proyecto. Mientras tanto los corruptos haciendo fiesta. Soldado advertido no muere en guerra... Esperemos que esta vez no nos vuelvan a ver la cara de idiotas.