Intimidación o silencio ¡Jamás!

Esta semana los directivos de Fecode, entre ellos Nelson Alarcón, me responsabilizaron de la seguridad de este último, debido a lo que he expresado sobre esta federación en mis columnas, medios de comunicación y redes sociales. Hoy quiero ratificar cada palabra que he manifestado y decirles que jamás me dejaré intimidar o callar cuando se trate de defender los derechos de los niños

El señor Alarcón se molestó por un trino donde manifesté que me aterraba su presencia en un acto político del candidato Gustavo Petro, por considerarlo enemigo de los niños debido a todas las decisiones irresponsables y nefastas que esta federación ha tomado en contra de ellos. En el mismo trino, le solicité a Petro que le dijera a la opinión pública cuál sería el papel que jugaría Fecode si llegase a la Presidencia y si el señor Alarcón fuera nombrado ministro.

Preocupa sobremanera que muchos líderes de izquierda hayan tomado la fastidiosa manía de evadir las críticas acusando de que se está atentando contra su seguridad a todo aquel que se atreve a contradecirlos. En el caso de Fecode, alarma aún más, puesto que ellos son los encargados de la educación de los niños y quienes más claro deben tener que nuestra constitución política consagra el derecho a la libre expresión. ¿Será que lo que están impartiendo en las escuelas es que solo es válida la ideología que ellos profesan en lugar de estar formando niños y jóvenes con capacidad crítica?

Me sostengo en que estos directivos son enemigos de los niños y que el daño que le han causado a esta generación es irreparable. Enumero algunas evidencias:

1. Un estudio de la Universidad Javeriana reveló que, en promedio, al año se presentan 72 días de paro de profesores, lo que equivale a 35% del tiempo de clase. Según el estudio, entre 2000 y 2016 se registró una media de 28 paros por año. Si sumamos esto a los recientes paros y a los efectos de la pandemia, el resultado es aterrador. Adicionalmente, su comportamiento durante la pandemia fue deplorable. Lograron que los niños no asistieran a las aulas durante dos años, mientras que ellos eran los primeros en la fila de las manifestaciones y conciertos. Colombia fue uno de los miembros de la OCDE con los colegios cerrados por más tiempo, esto conllevó a que se ampliara la brecha entre los colegios públicos y privados. Según el Ministerio de Educación mas de 100 mil niños abandonaron sus estudios en el 2020.

2. En el año 2018 se revelaron los resultados de las pruebas PISA; de 79 países, Colombia se ubicó en el puesto 58. ¿Cómo mejorar si los maestros no se dejan evaluar? Recordemos que, para levantar el paro de maestros del 2015, al Gobierno le tocó cambiar el proceso de evaluación, que consistía en una prueba escrita de competencias, donde muchos se rajaban, a una que no sirve para nada, en la cual el docente se graba en clase y envía la mejor para ser evaluada. Despedir a un mal profesor es casi imposible en este país.

3. Las denuncias de abuso sexual por parte de maestros son alarmantes. Hasta el momento no hemos visto a FECODE liderando estrategias para combatir esta situación.

La fuerza política y el control que tienen por la capacidad de hacer paros prolongados les ha permitido hacer lo que les viene en gana, incluso pasando por encima de la constitución que consagra que los derechos de los niños priman sobre los demás, y sobre varias sentencias de la Corte Constitucional que confirman que la educación es un servicio público esencial.

Con esta columna no quiero decir que toda la culpa sea de FECODE ¡Ni más faltaba! Tengo claro que a los ministros de educación les ha faltado pantalones y políticas públicas; y que la mayoría de las secretarías de educación son un nido politiquero en donde la corrupción abunda.

También quiero que quede claro que son miles los maestros héroes en todo Colombia que trabajan con las uñas. Abrazo y admiración para ellos.