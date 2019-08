Esta semana, la Procuraduría remitió al Consejo Nacional Electoral una lista de 694 candidatos inhabilitados para las elecciones de Octubre, para evaluar las posibles sanciones y/o revocatorias de las inscripciones. El Fiscal también se manifestó advirtiendo que los inscritos inhabilitados pueden incurrir en el delito de elección ilícita.

La pregunta que surge: ¿Cuál de ellos se presentó con el interés de trabajar por un país mejor? Me inclino a pensar que ninguno.

El informe también evidenció cuáles son los partidos y movimientos con más candidatos inhabilitados: Partido Conservador 113, Colombia Renaciente 66, AICO 64, la U 64 y Cambió Radical 59.

Es inaudito e inadmisible que los partidos no hagan este filtro para otorgar avales. Esto evidentemente los hace cómplices de aquellos candidatos que se quieren hacer elegir sabiendo que están inhabilitados. A muchos directivos de los partidos solo les importa los votos y la burocracia.

Hasta el momento los presidentes de los partidos no se han pronunciado frente al informe de la Procuraduría. ¿Donde están Omar Yepez, Alfonso Prada, Martin Tenganá, Aurelio Iragorri, Germán Vargas, César Gaviria, Antonio Sanguino y demás directivas de estos partidos? Eso sí, en el momento que ganan las elecciones, ellos serán los primeros en la foto.

A esa desvergüenza de los partidos se suma que la ley determina que cuando se pierde la curul o el cargo, el partido político envía terna al Presidente o al gobernador, según el caso, para su reemplazo. Y en el caso de concejales o diputados, asume el siguiente de la lista del mismo partido.

Es por esto que a los partidos no les importa si inhabilitan o capturan a un funcionario avalado por ellos. Qué más da, mandan una terna y siguen con el poder.

Esto hay que cambiarlo, pero los congresistas han demostrado que no votan nada que vaya en contravía de sus intereses, como lo demostraron con el estatuto anticorrupción.

En los últimos 6 años la Procuraduría sancionó a 53 gobernadores, 1034 alcaldes, 863 concejales y 23 diputados. Estas cifras son alarmantes.

El país no puede repetir la historia de ciudades como Cartagena que en los últimos 10 años ha tenido once alcaldes o departamentos como La Guajira con once gobernadores en 8 años. No hay forma que haya prosperidad con tanta corrupción e ingobernabilidad.

Pero no solo podemos responsabilizar a los partidos políticos, también estamos los ciudadanos. El voto no es solo un derecho, también es un deber y hay que ejercerlo con responsabilidad.

En nuestras manos está cambiar el rumbo. ¡Los pueblos se merecen su suerte!