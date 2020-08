Colombia pasa por una situación difícil. Los ánimos están exacerbados. La polarización crece todos los días y la institucionalidad se encuentra amenazada. Se oyen gritos de los extremos para quienes las instituciones sólo les generan confianza cuando las decisiones les favorecen. La opinión pública se mueve al vaivén de las redes sociales y algunos de los medios al tenor de los aplausos. La información llega viciada de acuerdo a la ideología política de quien la da. El ciudadano de a pie ya no sabe que creer, lo único que tiene claro es que nos alejamos de esa brújula que debe guiar los destinos del país: el bien común.

Esta situación hace que no pongamos la lupa en lo relevante; está semana se presentaron dos noticias que no generaron una reacción acorde a la gravedad de los sucesos.

En primer lugar, el informe de USAID que destapó casos de acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional.

El texto evidencia cómo algunas funcionarias se han visto obligadas a aceptar citas por fuera del horario laboral, haber sido víctimas de tocamientos, caricias y roces o de recibir propuestas directas sobre tener relaciones sexuales.

También se revela un panorama preocupante de acoso laboral.

El Presidente de la Corte Constitucional en lugar de mostrar su indignación por los vergonzantes hechos, mostró una actitud de tapen-tapen, diciendo que hasta la fecha no había denuncias formales. Esto no sorprende puesto que quedó evidenciado que no existía un ambiente propicio para estas por las consecuencias que sufría quien se atrevía hacerlo.

¿Qué pueden esperar las mujeres si en la entidad encargada de salvaguardar los derechos se presentan estos actos discriminatorios y de acoso sexual?

Una vez conocido el informe, surgieron nuevas denuncias de la misma situación en otras cortes. Los medios no podemos dejar que esta noticia se muera, debemos investigar hasta el fondo y descubrir quiénes son todos los funcionarios y magistrados involucrados.

Por otro lado, el Presidente Duque, como lo anticipé en mi columna anterior, presentó la terna para la Defensoría del Pueblo. Una entidad reconocida por ser muchas veces la única mano amiga que encuentran los colombianos a los que se les vulneran los derechos, incluso de los que sufren por la crisis de Venezuela, ya que es la única entidad que aún tiene relaciones con ese país.

El Presidente desafortunadamente les dio una bofetada a todas esas personas enviando la terna satisfaciendo los intereses de los partidos Conservador y de la U. Incluso conociendo los escándalos en los que se ha visto inmerso Carlos Camargo. Esto en contraprestación de los votos para la procuraduría.

El Presidente Ivan Duque fue uno de los críticos más acérrimos de la entrega de mermelada. En campaña prometió la eliminación de esta práctica nefasta una y otra vez, pero desafortunadamente se dejó ganar del sistema.