Estamos ad portas de las elecciones territoriales y muchos queremos estudiar las hojas de vida de los candidatos para saber quiénes son los más preparados y con experiencia; pero sobretodo, que no hayan estado implicados en actos de corrupción, para así evitar que nos sigamos despertando todos los días con un escándalo de corrupción.

Desafortunadamente la tarea no es fácil. En los últimos tiempos son varias las revelaciones que se han hecho sobre candidatos y funcionarios que mienten en sus hojas de vida sobre sus estudios y experiencia adjuntando diplomas falsos y estudios no realizados.

De este escándalo no se ha salvado ni el Presidente Duque. Ejemplos son muchos: los alcaldes de Bogotá: Enrique Peñalosa y Gustavo Petro; el ex contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, implicado en una red de corrupción; el ex alcalde de Bello, Cesar Suárez Mira, entre otros.

Recientemente el periodista Juan Pablo Barrientos se puso en la tarea de revisar las hojas de vida de 278 congresistas y encontró inconsistencias en al menos 40.

Es inaudito que no podamos confiar ni en las hojas de vida de los candidatos. Estos hechos demuestran que somos una democracia frágil, donde el derecho al voto es cada vez más difícil de ejercer.

Los partidos políticos deben responder por sus candidatos y presentarles a los ciudadanos sus hojas de vida verificadas, los antecedentes penales y la certificación de la Procuraduría y la Contraloría.

Los partidos no pueden olvidar que son ellos los que conceden los avales, por tanto, existe una corresponsabilidad entre el candidato y el partido.

Pero como lo he dicho en anteriores columnas, los directivos de los partidos a la hora de las fotos del triunfo, se empujan para ser los primeros en ellas pero para responder por las faltas de sus avalados, salen corriendo.

¡A los votantes no nos pueden seguir engañando!

El llamado que hacemos a las autoridades es que estén atentos a todas estas denuncias, que no las ignoren ni les resten importancia y, por supuesto, que se impongan las máximas sanciones a los responsables.

La democracia se quebranta cuando el pueblo no es libre de ejercer su derecho al voto.

Adenda: Martha Sierra, dueña de la IPS Salud a tu lado, está obligando a votar a sus empleados por los siguientes candidatos: André Gómez, Javier Ortiz y Pedro Paternina, so pena de despedirlos. Abusos como este, se presentan en todo el país.