Gracias a la iniciativa ciudadana #LaEducaciónPresencialEsVital, el discurso de algunos gobernantes, sindicatos y funcionarios del sector educativo ha variado, manifestando públicamente estar de acuerdo con el regreso a clase de los niños. Desafortunadamente, como suele suceder en la arena política, del dicho al hecho hay mucho trecho. El haber presionado y puesto en evidencia que los argumentos de quienes insistían en continuar con la cruel virtualidad carecían de sustento técnico, ha dejado pequeñas victorias; sin embargo, hoy en Colombia el derecho a la educación continúa siendo vulnerado. Como van las cosas, salvo por unas cuantas instituciones educativas, este año los niños no regresarán al colegio; lo que representará para muchos 24 meses sin educación por ser la virtualidad una falacia en gran parte del país. Aterrador el futuro que nos espera.

Son muchos los que aún no entienden que garantizar el derecho a la educación debe ser prioridad en la atención de la pandemia. Por ejemplo, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García trinó hace algunos días: “Hoy la pandemia nos ubica frente a dos grandes responsabilidades: salvar vidas en términos de atención en salud, y responderles a nuestros ciudadanos en materia económica generando empleo y los ingresos suficientes para su bienestar y el de sus familias”.

Esto explica porqué los colegios en este departamento continúan cerrados sin que se vea luz al final del túnel. Muchos, como el gobernador García, insisten en que la salud y lo económico, son los únicos frentes que deben ser atendidos, ignorando que lo que están viviendo los niños y los jóvenes ocasionará problemas gravísimos en la salud de esta población; y que los efectos económicos y sociales serán nefastos para el país.

La realidad es que hoy no existe voluntad política por parte de los entes gubernamentales para que los niños regresen a clase y los hechos lo demuestran: las entidades territoriales incumplieron la entrega de los protocolos de entrada y el ministerio no realizó la exigencia a tiempo. Los ínfimos recursos destinados por el Gobierno nacional no fueron asignados de manera oportuna; en Santander solo 5 municipios de 87 han dado tímidos pasos; en Bogotá abrieron 8 instituciones educativas públicas de 400, en Barraquilla 2 de 154; en algunos municipios, como Anapoima, a los papás les cobran las guías pese a sus múltiples necesidades económicas; en otros, como en Viotá, los niños tienen dos horas de clases virtuales una semana y las siguientes tres envían guías de estudio, sin acompañamiento docente. Podría citar cientos de ejemplos más. Por eso indigna ver cómo la Ministra de Educación, alcaldes y secretarios posan pomposamente en las fotos de la apertura de un mísero colegio, creyendo que así disminuirá la presión.

Parece que el anuncio que se hizo de que Colombia sería la más educada de América Latina en el 2025 quedó en lo que quedan muchas iniciativas: en una simple foto.