Promesas incumplidas

Sigue el drama de nunca acabar en el Chocó. La paquidermia administrativa, la ingobernabilidad, la corrupción y la chambonería se hacen cada vez más evidentes por la falta de una persona idónea que asuma la gobernación del departamento.

Como lo conté en una columna anterior, actualmente se encuentra encargado de la gobernación el secretario del interior William Darwin Halaby, luego de haber sido destituido y capturado el exgobernador Ariel Palacios Calderón, tras ser acusado de hechos de corrupción en millonarios contratos suscritos durante la pandemia. Como ya es costumbre en estos casos de corrupción, y así la detención preventiva busque que los investigados no interfieran en los procesos, Palacios sigue gobernando desde su casa por cárcel, convertida en la oficina alterna de todos los secretarios.

La gestión del gobernador encargado ha sido paupérrima, como la de los anteriores 13 gobernadores de este departamento en los últimos 10 años. Los chocoanos reclaman todos los días por la mala administración de este señor que no solo actúa como títere del exgobernador Palacios, sino que brilla por su ausencia, inclusive en momentos difíciles que ha enfrentado el departamento, como la reciente tragedia causada por un alud de tierra en donde perdieron la vida 34 personas, por citar solo un ejemplo.

El próximo domingo 23 de diciembre se completan 9 meses sin dirigente en propiedad. El presidente Petro, a pesar de los múltiples llamados de la ciudadanía, no ha tenido la voluntad política de dar solución a esta alarmante situación. La terna de la cual ha debido designar al gobernador, como lo establece la ley, estuvo en su escritorio desde el 18 de agosto y solo hasta el 25 de noviembre, el ministro del Interior anunció que la habían rechazado porque dos de los ternados tenían inconvenientes jurídicos. Este hecho sucedió luego de que varios medios de comunicación nacionales reclamaran la falta de interés del ejecutivo en el tema.

La rueda de prensa liderada por el ministro Prada dejó muchos interrogantes. ¿Por qué actuaron después de dos meses de haber recibido la terna? ¿Necesitaron dos meses para llegar a esta conclusión que se busca en internet en cuestión de minutos ?¿Será que no se han dado cuenta de la crisis que vive este departamento? ¿Cuáles son los dos ternados con los supuestos inconvenientes jurídicos? ¿Por qué no los denuncian públicamente, si es cierto que tienen antecedentes? ¿Por qué no denuncian a los partidos que ternaron personas con supuestos problemas jurídicos? ¿Dónde está la nueva terna? ¿Por qué no han exigido que la entreguen de inmediato? ¿No será más bien que están haciéndole juego a los partidos para las próximas elecciones, o, que este es uno de los precios que se tuvo que pagar para la reforma tributaria, o, las dos? ¿Seguirán permitiendo que los llamados embilletados dominen la gobernación, como si el gobernador que montaron no estuviera acusado por corrupción?

El presidente ha tenido 4 meses para actuar frente a este tema, pero pareciera habérsele olvidado todas la promesas que le hizo a esta región que todos los días se hunde más en la pobreza por culpa de la maldita corrupción.

Adenda: Nacer en este país para los niños es una pesadilla. ¿Cómo es posible que las declaraciones de ‘Martín Sombra’ no hayan despertado la indignación? Su testimonio sobre el reclutamiento de niños es lo más cruel e inhumano que se haya podido conocer: contó, por ejemplo, cómo los entrenaba para comer humanos. Habló además del reclutamiento de niños de 10 años, negado por los miembros del secretariado, de los cuales varios son congresistas. ¿Permitirá la JEP que sigan violando el régimen de condicionalidad que establece el proceso de paz?

Adenda: El autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados, unos han guardado silencio y otros han justificado el golpe. La Complicidad de la diplomacia colombiana, fue rechazada por la cancillería peruana y rematada por el rechazo de la CIDH a las actuaciones dictatoriales y el reconocimiento a la institucionalidad peruana. Para Petro, quienes comparten su ideología, tienen permiso para violar la ley.