El nefasto comité del paro anunció nuevas movilizaciones. En su consigna se refieren a que el único responsable de la inflación, los altos costos de producción y las tasas de interés elevadas es el gobierno Duque.

Sobre el aumento de las tasas de interés, nos preguntamos si el comité no conoce la estructura del Estado en donde el Banco de la Republica es quien tiene esta competencia al ser un órgano con autonomía administrativa, patrimonial y técnica; o si será que quieren confundir al pueblo en época electoral, responsabilizando al gobierno nacional sobre una decisión que no es de su resorte. Es evidente que, si estuviera en manos del gobierno, no se habrían subido las tasas porque, al ser una medida impopular, se vería reflejada en la imagen del gobierno que está de salida; y a su vez, afectaría las campañas de los candidatos de derecha.

Frente a la subida de los precios, no se puede desconocer que una de las causas de la inflación ha sido los problemas de la cadena mundial de suministros. Adicionalmente, el aumento del 10,07% del salario mínimo, avalado por las centrales obreras, también se verá reflejado en los precios una vez las empresas trasladen los costos a los consumidores. Fueron varios los expertos que advirtieron los riesgos.

Además, hay que ser muy caradura para no reconocer que el paro prolongado del año pasado incidió también en este índice.

¿Por qué afectar a la población más vulnerable, que es la que más sufre con estos paros, si estamos ad-portas de una contienda electoral cuando salir a votar es la forma más pura de movilización social, donde el pueblo tiene la posibilidad de castigar a los gobernantes que atentan contra el pueblo?

Hacer política con la desgracia de muchos es infame; máxime cuando el gobierno está a punto de acabarse. En el mensaje difundido por la CUT, invitan a los ciudadanos a votar por el Pacto Histórico y por la Coalición de la Esperanza evidenciado que estas nuevas movilizaciones son una estrategia de campaña, más que una reivindicación de derechos de los ciudadanos. No sorprende entonces ver a los directivos de los sindicatos en los actos de campaña de los candidatos Petro y Robledo.

Los aspirantes no pueden pasar de agache frente a estos anuncios. No pronunciarse sobre un tema tan crítico como las movilizaciones, demuestra que prefieren cuidar los voticos a defender al país de unos paros que dejan millonarias pérdidas, aumento de precios en los alimentos, daños en bienes públicos y privados y el cierre de los colegios. En la contienda electoral, se visualiza el temple de los candidatos, su ‘verraquera’, la capacidad de tomar decisiones impopulares, pero sobretodo la voluntad de anteponer los intereses de los ciudadanos sobre sus intereses personales y de los donantes y las encuestas.

Hasta ayer Federico Gutiérrez había sido el único en manifestarse ¿Será que los otros lo harán?

Adenda: Esto no quiere decir que no se me haga un exabrupto que el SOAT haya aumentado en 12,24%.