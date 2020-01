Las contralorías territoriales son entidades de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargadas de ejercer vigilancia a la gestión fiscal de las administraciones y de los particulares que manejan fondos o bienes de los departamentos y municipios.

Desafortunadamente muchas de estas perdieron su misión y se convirtieron en fortines políticos y focos de corrupción. Esto se debe a que son los concejos y las asambleas quienes los eligen, convirtiéndose en cargos políticos y no técnicos como deberían ser. En muchos casos la elección está condicionada a que no cumplan con sus funciónes; dejando inclusive de iniciar investigaciones. Todo se resume en una máxima: Tú me eliges, yo te “controlo”.

Son múltiples los escándalos, procesos disciplinarios y penales y condenas impuestas a varios de estos supuestos “guardianes” de nuestros recursos. Cómo olvidar el caso del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi condenado por su participación en el cartel de la contratación; el de James Medina, excontralor de Armenia condenado por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción; la imputación de cargos al actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por sus nexos con Odebrecht; además de las capturas de los contralores de Santa Marta, Neiva, Antioquia y Florencia.

Por ello, se ha intentado eliminarlas, pero desafortunadamente los caciques políticos y los corruptos han movido todas sus influencias para que esto no suceda debido a que no están dispuestos a perder lo que este poder representa en cargos, contratos y en investigaciones fiscales. Esta semana fueron elegidos varios de los nuevos contralores en medio de múltiples escándalos. En Norte de Santander, por ejemplo, según el periódico La Opinión, fue elegida Martha María Reyes, ficha del exalcalde, Ramiro Suárez, condenado a 27 años de cárcel por homicidio e investigado por varios delitos más.

En el Valle y en Cali, según el portal La Razón, fueron elegidas las candidatas que apoyaba el polémico y destituido exgobernador Juan Carlos Abadía. En Cali, María Fernanda Ayala, quien es cuota política del senador José Luis Pérez y en El Valle, Leonor Abadía, de quien se afirma estaría inhabilitada por pertenecer a la Junta Directiva de la Beneficencia del Valle.

En varios departamentos y municipios se han presentado varias denuncias por presuntas irregularidades en los procesos de selección. En Córdoba, la Procuraduría ya abrió indagación preliminar a los integrantes de la mesa directiva de la asamblea anterior por presuntas irregularidades en el proceso. En Antioquia, Sucre y Tolima también se presentaron denuncias respecto a la puntuación de los candidatos.

Estos son unos cuantos ejemplos de lo que está pasando en esas entidades; por todo el país.

En conclusión, en muchas partes será el ratón el que cuide el queso. ¿Qué más se necesita para que se eliminen estas entidades mediocres y corruptas?