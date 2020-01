Muchas personas salieron a protestar por las deudas históricas que los gobiernos han dejado a lo largo de los años sin solución por falta de voluntad política y por la maldita corrupción.

La mayoría de los manifestantes no fueron impulsados por un político ni por el “comité del paro”, que quisieron apoderarse de las marchas, sino por el cansancio de años de espera de promesas incumplidas, con la esperanza de que la movilización del pueblo cambiaría el rumbo del país.

Por eso, cuando el comité del paro presentó el absurdo pliego de condiciones de más de 104 puntos, muchos de los que apoyaron las movilizaciones rechazaron tajantemente la mayor parte de éste.

Las exigencias plasmadas dejaron atónito a más de uno; algunas absurdas, otras imposibles; pero lo más grave, muchas peligrosas.

Entre los requerimientos está dejar en libertad de manera inmediata a los “presos políticos”. Según el presidente de la CUT, el gobierno ha incumplido con este punto del acuerdo de paz. Lo insólito es que Juanita Goebertus, quien fuese parte del equipo negociador, afirmó que el acuerdo NO habla de liberación de presos políticos”.

Esto demuestra que el comité del paro está recogiendo puntos descartados en el proceso de paz para hacerlo realidad por vías de hecho.

¿Quién redactó este documento? ¿Quién lo respalda? Me lo pregunto porque el comité tuvo que eliminar la firma de las bancadas de oposición del Congreso al incluirlas sin autorización de muchos congresistas.

El pliego exige también al gobierno la no investigación y la liberación de todos los capturados en los disturbios del paro. Esta petición la apoya Asonal Judicial. ¿Será qué el sindicato de la rama judicial no conoce la división de poderes en Colombia? Lo insólito es que esta petición no es la única que desconoce esta separación.

En conclusión, los promotores del paro piden gobernar para levantar el paro. Esta extorsión no puede permitirla el gobierno.

El comité evidenció sus intereses políticos y particulares con estas exigencias, alejados de los reclamos justos y genuinos de los manifestantes.

En el mensaje de suspensión del paro por Navidad, dijeron que esperarán la respuesta del gobierno y que seguirán trazando la ruta de movilización para todo este año.

¡Quedamos notificados!

El gobierno deberá ser más estratégico para manejar esta situación durante 2020, planteando soluciones a corto plazo como con los préstamos del Icetex, acuerdo trascendental logrado con estudiantes distintos a los que conforman el comité, sin protagonismos.

El gobierno debe dejar atrás la torpeza política que lo caracteriza, plantear agendas con metodología y concentrarse en solucionar las problemáticas del ciudadano de a pie. Tiene una oportunidad de oro, esperemos que este año sea el del Presidente Duque por el bien de Colombia.