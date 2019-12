Esta es mi última columna del año y la dedicaré a todos esos niños y niñas que están sufriendo; a todos aquellos a los que el Estado, la sociedad y la familia les han fallado; a los que tanto nos necesitan y que no tienen voz.

Los niños en Colombia sufren las peores aberraciones, entre ellas: abandono, negligencia, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, alcoholismo desde los primeros años de vida, venta y arriendo de sus cuerpos para explotarlos sexualmente, desplazamiento, reclutamiento forzado, hambre, falta de educación y trabajo infantil.

Una vez más se termina el año y nos rajamos en su protección y cuidado.

Si hacemos un resumen de las vivencias de nuestros niños en el año 2019 los resultados como en años anteriores son escalofriantes.

¿Cómo olvidar centenares de titulares en los medios señalando la crueldad con que muchos tratan a nuestros niños?

“Violan y asesinan a una niña de 10 años en Colombia, y la encuentran en la basura.”

“Tragedia en Córdoba: niña murió en ataque sicarial contra su padre.”

“Dos niños han sido asesinados cada día en lo que va del año; en el primer semestre del año, a 344 menores les quitaron la vida.”

“En el Catatumbo, Pelusos y Eln reclutan niños desde los 12 años: Human Rights Watch”

Las cifras también son estremecedoras.

Entre enero y noviembre de 2019 el ICBF abrió 12.957 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual; 8.261 por maltrato, de este número 6.489 por negligencia, 1.275 por violencia física y 497 por violencia psicológica; y 961 por trabajo infantil.

Lo más triste es que todas estas noticias y cifras son invisibles para nuestra sociedad indolente frente a los derechos de los niños.

En las calles se reclama los derechos de los sindicalistas, de los trabajadores, de los profesores, de los estudiantes universitarios, de las mujeres; pero, ¿y los de los niños?

Los del comité del paro no escribieron ni una sola línea sobre los derechos de los niños en unos pliegos que incluían hasta “realizar periodicamente investigaciones científicas asociadas al VIH”

Los derechos de los niños NO son prioridad. Los niños no votan y por eso muchos no los voltean a ver.

Hay un largo camino por recorrer, tenemos que seguir exigiendo y elevando la voz por los más pequeños que no pueden hacerlo.

Hagamos del año 2020 el año de los niños. Cumplamos con la obligación más importante que tiene un ciudadano que es la de proteger a la Infancia del país. Dejemos atrás la indiferencia.

Si realmente queremos solucionar los problemas de fondo de la sociedad, el primer paso es garantizarle los derechos a los niños. Estamos en deuda.

¡Feliz año nuevo lleno de cosas lindas para ustedes y sus familias!