Yo no marcho

El día que Gustavo Petro y su formula Vicepresidencial Ángela María Robledo perdieron las elecciones se declararon en resistencia: “¡Qué viva esta coalición democrática que se levanta en resistencia! ¡Estaremos en la calle!”

A partir de entonces, en el país se han realizado 225 protestas sociales en los 468 días que lleva el gobierno de Iván Duque. El próximo jueves presenciaremos una nueva jornada de protesta.

Estas manifestaciones deben ser un espacio democrático, pacífico y constructivo en el cual no tenga cabida la violencia. Lastimosamente en muchas de las anteriores evidenciamos cómo algunos manifestantes generaron actos de violencia que pusieron en riesgo la vida de los demás participantes y destruyeron bienes públicos y privados.

El Gobierno ha manifestado que respeta y defiende el legítimo derecho a protestar pero, a la vez y con razón, ha advertido sobre los riesgos que existen de acuerdo con los informes de inteligencia y ha sido enfático en que tomará todas las medidas contra los violentos.

Preocupan mucho las noticias de la última semana: identificación de extranjeros cuyo objetivo era infiltrarse en las marchas para crear caos e informes de la policía evidenciando perfiles en redes sociales que incitan a atacar edificios y policías en las marchas.

Adicionalmente, son muchos los mensajes irresponsables de líderes políticos y activistas; Gustavo Petro a través de su Twitter invitó a los hinchas de fútbol para que salieran a marchar con la camiseta de su equipo. ¿Será que no ha visto las noticias sobre asesinatos por el color de la camiseta? También dijo que la marcha debía durar varios días e invitó a los estudiantes de los colegios a participar.

A su vez, el activista Jaime Restrepo, líder de la Resistencia Civil Antidisturbios dijo: “Estén seguros que nosotros, si se meten con nuestro patrimonio, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. De la misma manera en la que nos ataquen, nosotros nos defenderemos bajo el derecho de legítima defensa”.

Nadie sabe qué va a pasar el 21, pero existen riesgos inminentes; debemos ser cautelosos si no queremos que esto se nos salga de las manos y vivamos lo de Chile.

Por mi parte, yo no marcharé. Considero que las razones expuestas para convocar al paro ya fueron aclaradas por el Gobierno: no ha presentado ninguna reforma laboral ni pensional, no va a eliminar Colpensiones y el presupuesto destinado para educación es el más alto de la historia.

El Gobierno, pese a sus numerosas falencias, ha demostrado estar abierto al diálogo y están funcionando los espacios de negociación como el de la mesa de concertación laboral, que esta semana se convocó y la Ministra fue clara al señalar que todo proyecto pasará por esa mesa.

Estamos jugando con fuego. Ojalá no nos arrepintamos.