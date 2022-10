Dicen que los gatos tienen siete vidas y que siempre caen parados. Son seres que van por ahí sin hacer ruido, sin muchas lealtades más que a sí mismos, trepando aquí y allá, sin ser advertidos. Y Santander sí que tiene su gato político. Un nombre que siempre salta en alguna parte: detrás de la candidatura de un joven aspirante a una alcaldía, cercano a algún contratista que se ha hecho rico con licitaciones de único proponente, en los propietarios de un lote que queda justo en zonas que luego se valorizan. Un nombre casi mítico, porque todos lo mencionan, pero nunca aparece: Fredy Anaya. Lo acusan de haber estado durante años detrás de las grandes contrataciones de la Cdmb y del Empas, y de haber movido a su antojo, para favorecerse, los planes de ordenamiento territorial de municipios del área metropolitana, con la ayuda de mandatarios que él mismo impulsó. Pero solo hay una verdad: su nombre nunca ha aparecido en ningún fallo y todo termina siempre en rumores. Hasta hoy ninguna de las denuncias en contra ha prosperado jamás. Fredy Anaya ha sostenido hasta hoy que todo se trata de habladurías de gente envidiosa. La misma que envidia la vida de lujos de sus jóvenes hijos. Prósperos empresarios a los que la suerte les ha sonreído de forma asombrosa. ¡Nada que hacer! Todo termina siempre en que tienen un gran olfato para los negocios.

Por eso sorprendió esta semana que dos decisiones judiciales hubieran estado en contra de Anaya, hoy Contralor de Santander. Primero fue la decisión del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional como medida cautelar de la elección de Anaya como Contralor, por no haberse tramitado las recusaciones en contra de tres diputados que lo eligieron. La segunda, el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander, que anuló esta elección, por irregularidades en la convocatoria hecha por la Asamblea.

Pero Fredy, el gato, no se va a dejar caer. Ha dicho que la sentencia es de primera instancia y que la decisión del Consejo de Estado no está ejecutoriada hasta que no se resuelva el recurso de nulidad que presentó su abogado. Así que

seguirá siendo el Contralor y mientras tanto ha hecho cambios en

su equipo de trabajo para garantizar que así salga, sea él el que siga al mando.

Está en manos ahora del Tribunal de Santander decidir si este gato seguirá agarrado del cargo. Pero este gato, que hasta hoy no tiene ningún antecedente penal ni disciplinario, está acostumbrado a no caer, o a siempre caer de pie.