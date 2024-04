Lo que va del aborto a los embriones 2

Compartir

Algunos recordarán que, iniciando la columna anterior, mencioné la casa familiar en Ocaña. Se preguntarán ¿Qué tiene que ver esa casa con el aborto? Mucho.

Históricamente la percepción sobre el aborto ha ido cambiando con el tiempo, manifestándose indistintamente en cada cultura. Se sabe, por ejemplo, que en los inicios del cristianismo no se castigaba el aborto; sin embargo, la necesidad de diferenciar las practicas cristianas de las paganas, hizo que la naciente iglesia ejerciera una férrea oposición al aborto.

Hace un tiempo, cuando el mundo pacato señalaba a las mujeres por indignas, especialmente cuando tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio o estaban solteras y quedaban embarazadas, era evidente que ellas recurrían al aborto clandestino para evitar la deshonra que un hijo concebido fuera del matrimonio traía a las familias. Eventualmente, también se registraban abortos clandestinos, entre parejas casadas, que tenían muchos hijos y no querían más.

La historia de la casa. Para nosotros -mamá, mis hermanos y yo- la escena de aquella época fue dantesca.

La casa de finales de 1.800, Siglo XIX, estaba ubicada en la esquina de la céntrica calle de la Amargura con Tejarito. Una enorme casa de bahareque, dos patios y una huerta con árboles frutales. Tenía varias entradas, una de ellas para los caballos que constituían el zaguán principal. Sus techos altos de teja de barro, aportaban amplitud y luminosidad.

Algunas habitaciones eran espaciosas y con grandes ventanales, otras oscuras y lúgubres. Los suelos de baldosa de barro completaban la estética general. Era una casa señorial, hecha con buen gusto, lo que hacía presagiar que allí vivieron antes que nosotros, “gentes de buen vivir”, como dirían los abuelos.

Papá compró esa casa en 1967. A pesar de estar en aparente buen estado, debían repararse ciertas cosas, especialmente los pisos de algunas habitaciones, por lo que mamá contrato al constructor de cabecera, Rodolfo Santos, a quien llamábamos “Popo”. La mañana de un día cualquiera, en una habitación oscura, mientras levantaban el piso de baldosa, “Popo” y sus obreros, comenzaron a gritar a todo pulmón llamando a mamá.

- Doña Bertha, doña Bertha, venga, mire lo que encontramos aquí-. Ante la algarabía de los obreros, los primeros que llegamos al sitio corriendo fuimos mis hermanos y yo. La dantesca imagen de aquel día se quedó grabada en mí memoria, un cementerio de huesitos diminutos en varias cajitas parecidas a aquellas donde se envuelven los bocadillos veleños.

No recuerdo lo que pasó después, ni que hicieron con eso, era pequeña aún y no podía saber de qué se trataba. No fue hasta que tuve unos 21 años, cuando escuché por primera vez hablar del “aborto”.

Indudablemente, esta casa fue testigo de muchos abortos clandestinos. Un lugar donde la historia y las circunstancias se entrelazan. Por eso creo, que la máxima orteguiana sirve para definir las razones que tienen las mujeres cuando deciden abortar: “Yo soy yo y mis circunstancias”.