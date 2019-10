Husmeando en una librería sobre literatura latinoamericana, me encontré con un ejemplar del libro titulado “The Scandal of the Century”, “el escándalo del siglo”, una selección de artículos publicados por Gabo a lo largo de su vida como columnista y reportero.

Lo notable, es que muchos de quienes fungían como sus más fervientes lectores, confesaban que durante años leyeron sus columnas de opinión, considerándolas realmente fantasiosas y cortas.

El periodista y escritor argentino Martín Caparrós, sobre este contexto indicaba, que “La columna es, quizás más que cualquier otro género del periodismo, el lugar para la invención, el desenfreno y las cañitas voladoras”, subrayaba que Gabo, y sus historias mínimas, dejaban al lector la sensación, de que podría haber dicho más

Pongo en contexto el libro, más que todo, para simbolizar los comentarios de algunos lectores, que escriben pidiendo que ahonde en temas de su especial interés y porque algunos consideran que me quedo corta a la hora de escribir.

Advierto, no es que esté comparándome con Gabo, ni más faltaba, por el contrario, lo pongo como argumento, para agradecer a quienes tienen la deferencia de comentar y alentarme a seguir escribiendo. Agradezco también a quienes recomiendan temas que abordo e investigo con mucho interés

En el breve espacio del que dispongo intento abarcar, de aquí y de allá, los principales problemas que preocupan a la gente y que provocan inquietud y desconcierto; aunque, reconozco que los de allá, a veces resultan difíciles de abordar, y al denunciarlos, deberían constituirse en un verdadero clamor ciudadano por la gravedad del asunto que encierra

Es importante anotar que muchas veces escribo, más para entender que para denunciar, y sería interesante que el lector hiciera lo mismo, es decir, que lea para entender, advirtiendo que, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones, pero eso lo determina el lector.

Dicen por ahí, que el buen columnista, debe ser como una vasta bodega de buen vino, fresca y en constante maduración, reaprovisionada periódicamente con la aparición de nuevas cosechas que inviten al lector a sorber y paladear, en cantidad suficiente para apreciar la calidad de los vinos disponibles; tampoco debe darse al invitado a beber más de una copa en cada ocasión, de modo que las visitas a la bodega conserven su frescura y encanto. No obstante, ningún lector debería irse, sin algún conocimiento, por ínfimo que sea. Como colofón, diría Ezra Pound, “El esmero es la única convicción moral del escritor”

¡Ahí les dejo!