Agricultores: entre relevo generacional y competencia desleal

El difícil equilibrio entre la rentabilidad y el ejercicio de exigibilidad para proteger el medio ambiente es quizá uno de los puntos más álgidos de la huelga de agricultores que vive Europa, amén de la competencia desleal que enfrentan a diario.

La cosa no es para menos, protestan por el nuevo modelo agrícola que promueve la Comunidad Europea (CE). Los granjeros reclaman el exceso de burocracia, incremento de costes, nuevos requisitos medioambientales, competencia desleal por parte de países extracomunitarios.

Pretenden que la CE simplifique la actual política común, especialmente en lo referente a las exigencias medioambientales. Se quejan de una excesiva burocracia que les está suponiendo costes inasumibles para la mayoría de agricultores y ganaderos que dificulta que puedan cumplir con los objetivos fijados por Bruselas en materia legislativa.

Algunas organizaciones creen que el papeleo es de tal magnitud, que es imposible para darles salida. La queja más recurrente es la obligatoriedad de usar el cuaderno digital de explotación agrícola, una especie de libro de anotaciones sobre aplicaciones fitosanitarias y fertilizantes de todas las explotaciones agrícolas. ¿El motivo? La entrada en vigor de la nueva normativa sobre nutrición sostenible de suelos agrarios.

Pero, cuando uno ve por las calles de las grandes ciudades y carreteras europeas a miles de tractores impidiendo la libre circulación por los bloqueos y los motivos de inconformismo de una huelga a la que cada día se suman más y más países, es imposible no retrotraerse a las huelgas recientes que se han llevado a cabo en Colombia.

Está claro que la actividad agrícola en todas partes, necesita estímulos y soluciones de raíz que la ayuden a salir de la crisis en la que se encuentra. La sequía que asola prácticamente a todo el mundo. Un problema acuciante en los campos, es la falta de relevo generacional. No hay relevo en el campo para que los jóvenes se incorporen, los y las jóvenes prefieren emigrar a las grandes ciudades para buscar mejores condiciones de vida porque el campo no les ofrece otra alternativa y los gobiernos no ayudan.

En el país del Sagrado Corazón, hay unas bases históricas de abandono por parte de los gobiernos y del Estado en general. Sin contemplaciones, siempre les han achacado a las protestas campesinas intereses ocultos, no han existido diálogos serios y respetuosos, permitiendo que exista una especie de autismo cínico por quienes tienen la capacidad de resolver las enormes carencias del agro colombiano.

Mientras los agricultores franceses, los mayores productores agrícolas de la UE, dan a conocer una lista de cuarenta medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los agricultores, siguen recibiendo millones de euros al año en subvenciones de la política agrícola común.

¡Ahí les dejo!