Cuántas veces hemos pensado o expresado abiertamente que el cambio climático no es asunto nuestro. Parodiando la referencia bíblica, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

La cuestión es que, no hay tiempo para reparar los daños que causamos cada día al medio ambiente, a la biodiversidad, a nosotros mismos. Una realidad notoria que afecta a quienes habitamos el planeta. Sequias extremas, lluvias torrenciales, epidemias, realmente un futuro incierto. El cambio climático, ya está aquí.

Este verano que aún no termina, en pleno otoño, las altas temperaturas y los incendios hacen historia. Los cambios en los patrones de lluvia generan largos períodos de sequías o fuertes lluvias, que provocan inundaciones y deslizamientos.

El Inglés Mark Maslin, científico y profesor de Geografía Física, plantea en su libro How To Save Our Planet: The Facts (2021), que el nivel del mar subirá más de un metro por la expansión del océano y el deshielo. Muchas ciudades desaparecerán.

Recientemente un grupo de científicos del Priestley Centre for Climates Futures the Leeds, reveló el temible aumento de los indicadores del cambio climático. El calentamiento inducido por el hombre, mayormente causado por la quema de combustibles fósiles, alcanzó un máximo histórico en los dos últimos años, la preocupante media de 1.14% por año; cifra por encima de los niveles preindustriales, superior a los 1,07 registrados entre el 2010-2019.

El análisis de la ciencia es inequívoco, revela que las emisiones de gases de efecto invernadero llegaron a su punto máximo. Advierten que superará de lejos el límite acordado de 1.5°C, previsto para el 2050, lo cual es gravísimo para la supervivencia.

El debate está servido. Ante la diversidad de opiniones que florecen en la sociedad por ignorancia, por los negacionistas o por irresponsabilidad del resto, merece preguntarse ¿Cómo explicar que el cambio climático es un problema de todos ahora y no de futuras generaciones?

Los expertos aseguran que si bien, hay más motivos para ser pesimistas que optimistas, tenemos la responsabilidad de tener esperanza, alimentarla y convertirla en una herramienta útil. Ante una creciente sociedad y un consumismo insostenible, actuemos pronto y rápido. Démosle a nuestro modus vivendi un giro de 180 grados, comenzando por cambios transformadores individuales. Incluir políticas de gobierno con líderes que tomen decisiones difíciles y adopten nuevos rumbos.

Así que, cuando creamos, que ese problema no es nuestro, pensemos que estamos ante un momento crucial de la humanidad, en el que todos tenemos una responsabilidad histórica con las futuras generaciones.