Caminos: Entre Santiago y Lengerke

Intercambiando impresiones con mi sobrino Santiago sobre su reciente viaje por Santander, me contó que había hecho el Camino de Lengerke de Guane a Zapatoca. Mientras contaba, evoqué el viaje por el Camino de Santiago, que hicimos con mis hermanos a finales de abril.

Son innumerables y diversos los caminos esparcidos por el mundo. Cada uno de ellos tiene su propia historia, propósito y encanto.

Los dos caminos tienen similitudes, pero también diferencias abismales. Ambos tienen rutas alternativas y están en la lista de Monumentos Patrimonio de la Humanidad. En su momento, los motivos de creación fueron diferentes; Sin embargo, ahora los une un único fin, vivir del turismo.

El camino de Santiago o Ruta Jacobea, se fue creando por motivos religiosos. Recorrido que siguen los peregrinos para venerar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela. Los Caminos de Lengerke, demarcados por indígenas cuando no había mulas ni caballos. Luego llegaron los conquistadores y se convirtieron en caminos reales; pero hizo su aparición Geo Von Lengerke, un alemán, ingeniero, aventurero y prolifero, que se estableció en Zapatoca, y se dedicó a la explotación y comercio de la quina, reconstruyó los caminos para poder transitar sus mercancías.

Dos caminos iguales, famosos por su belleza, legendarios y misteriosos. No hay un lugar especial ni único, su belleza está determinada por la singularidad del mundo que los rodea, fascinan por su originalidad, giros particulares, la naturaleza, las ideas de los arquitectos que los crearon. Después de recorrerlos, las emociones e impresiones serán siempre inolvidables.

El Camino de Santiago, es toda una experiencia religiosa, llegan millones de peregrinos de todo el mundo, donde lo esencial no cambia, la aventura de la peregrinación, la atracción del territorio y la gente local consciente de que vive del turismo, cuida y protege al caminante, al medio ambiente. Así gobierno y habitante local, provee los medios necesarios para el bienestar del visitante.

Santander tiene uno de los paisajes más hermosos del mundo, totalmente olvidados e inexplotados El Camino de Lengerke, es una invitación a la exploración, a la aventura y al autoconocimiento, montañas, viento, sol y altas temperaturas acompañan al viajero.

Para escribir este artículo y conocer de primera mano su situación, mi sobrino me puso en contacto con Josué Rueda, alias “Tronera”, un guía turístico nativo, conocedor de la región que vive en Zapatoca. Preocupado por el medio ambiente Josué, me habló de la falta de recursos para mantener los caminos en mal estado, hace un llamado al gobierno departamental para que se asignen recursos, se ponga más atención al medio ambiente, especialmente la protección de los recursos hídricos. Cuenta que el agua en algunas regiones de Santander escasea y muchas veces no hay ni para el consumo humano.

Hay que decir, que las entidades encargadas de la protección ambiental se han convertido en fortines burocráticos para pagar favores políticos. Esperamos que un propósito de los nuevos gobernantes sea adecuar para el turismo esos sitios emblemáticos. No solo ayuda al bienestar de las personas porque genera empleo, sino que ayuda al desarrollo de la región y disminuye la inseguridad.