Con el debido respeto...

Por lo que representa. El primer día sin IVA, fue un verdadero desacierto, por demás, desconcertante en plena pandemia, y un acto irresponsable, tanto por los atrevidos compradores, que no respetaron el distanciamiento social y no se protegieron, como por el gobierno, que debió suspender la jornada o decretarla únicamente para compras por internet

Decía Miguel de Unamuno, sobre el sentimiento de la vida de los hombres en los pueblos, refiriéndose a la obra de Cervantes y, a las andanzas de Don Quijote y su vasallo Sancho Panza “¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos todos allí”

El preámbulo, para simbolizar el hecho en sí. Los famosos días sin IVA. Digo famosos, porque la primera de las tres jornadas, fue noticia en todo el mundo. Los noticieros mostraban imágenes de las aglomeraciones en almacenes de varias ciudades y daban buena cuenta, de como tiraban por la borda, el confinamiento obligado que con tanto esmero venían cumpliendo los ciudadanos

Es cierto, que salud y economía, van de la mano y que, una sin la otra, difícilmente sobreviven. Con una economía tan castigada, la buena noticia es que, las plataformas digitales tendrán mayor demanda en el futuro, contribuyendo a reactivar la economía. No sé, hasta qué punto el empleo.

Pero el aislamiento obligatorio, que en unos días cumple cuatro meses, ha sido una medida que, en mi opinión, fue precipitada, porque el desempleo y la informalidad, especialmente entre los jóvenes, es una curva que el gobierno no ha logrado aplanar y con una economía en emergencia. El prolongado confinamiento, no ha hecho más que aumentar la desigualdad y la pobreza entre la población. Un lujo, que ni siquiera países con economías estables, se han podido permitir

Sin embargo, hay que decir, que la propuesta del día sin IVA, resulta tentadoramente atractiva, pero en otras épocas, no en pleno brote; y los días fueron señalados antes de la pandemia a finales del 2019, en un intento del gobierno por reactivar la economía. Pero el gobierno no previó, que era una decisión contradictoria

Afortunadamente, la celebración del segundo día sin IVA, resultó menos dramática, aunque no menos arriesgada. Preocupante el aumento de los contagios. Con los hospitales a punto de colapsar, razones de peso, para que el gobierno aplazara el último día sin IVA, sin fecha definida, respaldado por Fenalco .

¡Cuídense!