Del aborto a los embriones (1)

Vino a mi memoria el recuerdo de la casa familiar en Ocaña, cuando escuché hablar a congresistas colombianos que retoman el aborto como bandera, reivindicándolo como un delito; igualmente, la controvertida decisión judicial sobre la fertilidad de la Corte Suprema de Alabama en EEUU, arguyendo en una sentencia que los embriones congelados son “bebes”. según la ley estatal. Una decisión que podría echar por tierra la fecundación in vitro, comúnmente conocida como FIV.

Dos temas sensibles, ampliamente debatidos, en dos lugares distintos, pero con un mismo fin y un mismo escenario “congresistas y magistrados o jueces”, la gran mayoría hombres, especulando sobre el cuerpo de las mujeres.

Las sociedades modernas han experimentado en el último siglo cambios espectaculares. Es innegable que el derecho al aborto se ha venido abriendo paso a través de los años en todo el mundo consolidándose como lo que es: un asunto social y una necesidad sanitaria a la que las mujeres y niñas puedan acudir si quieren interrumpir el embarazo por las razones que sean, evitando que cada año miles de ellas pierdan la vida intentando dejar de estar embarazadas.

Son muchos los países que han modificado sus leyes bajo la premisa de prevenir abortos inseguros, redimiéndolos y en algunos casos ampliando los motivos por los que el aborto es legal. Después de ires y venires podríamos decir que Colombia, es pionera en ésta materia. De ahí, que no entienda porqué ahora congresistas quieren desandar los pasos.

Muchas mujeres en edad reproductiva, viven en países en los que el aborto sigue estando penado con leyes muy estrictas o, a pesar de estar legalizado, carecen de medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.

Ningún aborto es igual a otro. Se producen en una enorme variedad de contextos socioeconómicos y afectan a una amplia gama de personas que tienen distintas experiencias y valores.

Las mujeres cuando se practican un aborto no están pensando que van a matar a un hijo, lo que están pensando es que tienen un embrión y un embarazo que no quieren tener. ¿Sus motivaciones? Muchas. Estoy convencida que ninguna mujer se practica un aborto porque sí, creo que es dramático y doloroso, no es realmente gracioso.

En EEUU, la Corte Suprema dictaminó que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución, en consecuencia, cada Estado es autónomo en legislar como quiera, y encarcelar a las mujeres acusadas de abortar y a quienes contribuyan a ello; o legislar estableciendo limitaciones tan restrictivas que lo hacen inviable en la práctica.

El problema es que allá donde no hay un marco normativo al que aferrarse, las mujeres hacen lo que pueden para acabar con el embarazo. Ignorar el embarazo no lo erradica, lo hace clandestino. Siempre ha existido el aborto, diga lo que diga la ley y digan lo que digan los demás.

