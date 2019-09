En la política británica, el Brexit hace tiempo dejó de ser materia de discusión lógica para convertirse en un juego de estrategias electoreras, desconfianza y asignación de culpas. En la prolongación del agónico proceso de salida, el tono del debate resulta cada vez más espinoso, tanto que se presagia un inminente cambio de rumbo

La oposición liderada por Jeremy Corbyn, que cuenta con el apoyo de un grupo de parlamentarios de los “Tories” llamado “Alianza Rebelde”, frenaron este miércoles el Brexit duro de Boris Johnson, aprobando una ley que impide la posibilidad de una salida sin acuerdo, obligando al Primer Ministro a solicitar una prórroga. La ley, que aún debe recibir la aprobación de la Cámara de los Lores, también rechazó una convocatoria de elecciones generales para el próximo 15 de octubre propuesta por Johnson

Los ánimos están caldeados después que el pasado 28 de agosto, pleno verano y todos en vacaciones, la reina Isabel II aceptara la petición del Primer Ministro (PM) de suspender las actividades del Parlamento, conocida como Prorrogación.

Este viernes se supo que el Tribunal Superior de Londres desestimó una demanda presentada contra la suspensión de la actividad del Parlamento. Sin embargo, autorizó que los demandantes recurran al Tribunal Supremo, máxima instancia Judicial del Reino Unido

Cabe anotar que Gran Bretaña es una Monarquía Parlamentaria y la Reina no podía haber hecho cosa distinta que seguir la recomendación de Boris Johnson, porque a pesar de ser la jefa del Estado británico, no tiene facultad para oponerse a una decisión tomada por el PM, que es quien realmente lidera al gobierno

Pero la suspensión del Parlamento ha sido considerada por muchos como un delito contra el proceso democrático, motivado para propiciar una estrepitosa salida sin acuerdo; y no es para menos, la suspensión significa borrón y cuenta nueva, es decir, no debates, no votaciones, no aprobación de leyes, ni discusión de ningún tipo en términos legislativos

De otro lado, los medios de comunicación no descartan una posible dimisión del Primer Ministro, si no logra una elección general o un acuerdo de Brexit. Las especulaciones se avivaron cuando Johnson dijo este jueves que preferiría estar “muerto en una zanja” que ir a Bruselas para pedir una extensión de las negociaciones.

Se espera que Johnson fracase el lunes en un segundo intento de provocar elecciones generales el 15 de octubre, y los partidos de oposición planean rechazar la propuesta, que requiere mayoría en la Cámara de los Comunes.