Es desafortunado y a todas luces censurable que políticos, funcionarios públicos, empresarios, o personas con algún poder que, valiéndose de sus influencias y privilegios, se vacunen cuando no les corresponde, antes de los grupos prioritarios.

No es casualidad, que los escándalos de la vacuna contra el coronavirus, hayan llevado al Departamento de Estado de Estados Unidos a hacer un llamado a los países para que no permitan que la corrupción lleve a más políticos y funcionarios públicos a que se salten la fila en la vacunación.

En Latinoamérica no solo han despertado verdaderas tormentas políticas, con renuncias y despidos, dejando en evidencia la falta de ética y el abuso de poder de funcionarios que hacen favores a aliados políticos y a personas de su entorno cercano con una desfachatez pasmosa.

Cada vez se conocen más casos de personas que han aprovechado su posición para saltarse los protocolos establecidos en cada país. Por ejemplo algunos países de la región como Argentina, Perú y Chile, y en Europa, España, que tampoco se escapa, dan la nota de corrupción en este sentido.

En Argentina saltaron las alarmas del mayor escándalo por el plan de vacunación, cuando un periodista dijo en una entrevista, “ayer me vacuné” con la primera dosis en la sede del Ministerio de Salud, zona “VIP”, llamé a mi viejo amigo, el “Ministro de salud”. La confesión desató tal repudio en la sociedad, que la llamaron “vergüenza nacional”, obligando al presidente a pedirle la renuncia al ministro Ginés González García. No es para menos la inconformidad, tampoco pudieron esperar a su turno legisladores, sindicalistas y allegados al poder.

Pero, si por allá llueve, en Perú no escampa. Uno de los países más afectados por la pandemia, denuncia que altos funcionarios del gobierno abusaron de los ensayos clínicos para vacunarse mucho antes que los trabajadores sanitarios. El hecho, generó una verdadera crisis institucional. Se reveló que el expresidente Vizcarra y su mujer, recibieron las dos dosis de la vacuna en octubre cuando aún estaba en el poder, plena pandemia. El mandatario interino Francisco Sagasti, destituyó a todos los funcionarios del gobierno que participaron en la vacunación, las primeras en irse fueron las Ministras de Salud y de Relaciones Exteriores.

En Chile, a pesar de una exitosa campaña, la vacunación ha tenido sus intríngulis, se denunció, que muchas personas menores de 60 años sin preexistencias, recibieron la dosis antes de tiempo.

En España, cada vez se conocen más casos de políticos, alcaldes y otros cargos que han aprovechado su posición para saltarse los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Algunos han renunciado y otros destituidos.

En Colombia no hay noticias de esa magnitud, solo se conoce el caso del cirujano plástico en Santander y esperamos que no haya más. La ciudadanía debe ejercer control riguroso y denunciarlo, no permitamos más corrupción. La falta de inmunidad, diezma económica y sanitariamente a la población.

Saltarse el protocolo es un acto inhumano, indignante. El perverso COVID sigue a su paso contagiando y acabando con la vida de la gente. Mientras muchos ciudadanos de a pie que resisten hacinados en hospitales públicos o cartones en el piso de centros médicos latinoamericanos, un pequeñísimo circulo de inescrupulosos privilegiados, se vacunan sin esperar su turno, bajo el más burdo secretismo. La viveza y la práctica de sus influencias y privilegios para vacunarse cuando no les correspondía, dilata en el tiempo la derrota efectiva contra el coronavirus.