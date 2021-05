Hace unos días, por mi columna, “Democracia, una cascara vacía”, recibí algunos correos, unos buenos y otros, no tanto. Uno de ellos, de un lector llamado Humberto G., a quien no le pedí autorización para publicarlo. Doy por hecho que los correos como las cartas, no son propiedad de quien las escribe, sino de quien las recibe.

Humberto G, tocó mi corazón. Desde que lo leí, sentí la necesidad de divulgarlo. Su mensaje es, la puesta en escena de un fenómeno poco reconocido en Colombia, que afecta a miles de personas de estratos 3, 4 y 5. La pobreza oculta o vergonzante. Entre otras cosas, pienso que clasificar por “estratos” segrega y discrimina.

El correo, recortado por motivos de espacio es, de un lado, un desafío que sugiere que mis escritos calan de alguna manera y, de otro, el reflejo de cómo la gente está en un callejón sin salida. No son ricos, pero tampoco pobres, tienen bienes, pero los ingresos rayan con la pobreza, no piden ayuda por vergüenza, dignidad y prefieren ocultar su condición de vulnerabilidad.

¡Gracias, Humberto!

“Apreciada Diva, con todo respeto reciba usted un cordial saludo de mi parte, le escribo para darle las gracias. Gracias inmensas. Imagino que no soy el primero en hacerlo. Tampoco creo que sea el último. Leo los sábados su columna. Con el tema de hoy me sentí identificado, la felicito, sobre todo porque vivimos una situación jodida. Soy una persona afortunada, estoy rodeado de personas que me dan su amor y generosidad. Tengo 81 años y una pensión como profesor, que escasamente alcanza, vivo con mi mujer, los dos achacosos de viejera en una casa de mi propiedad en estrato 4 y un campito que lo único que me da son dolores de cabeza. Mire Diva, aunque mi casa tiene las mejores condiciones, la pandemia ha empeorado la crisis familiar dejándonos prácticamente en la ruina. Uno de mis hijos, se vino a vivir con su mujer y tres hijos a mi casa, jóvenes entre 20 y 30 años, todos sin trabajo y sin saber qué hacer, la pensión no alcanza para cubrir tanta necesidad. Es un momento difícil para todos, gente perdiendo mucho más que sus empleos, preocupados por un futuro que en ningún caso se ve optimista. Necesitamos un cambio general, creo en la protesta pacífica, pero no creo que las personas que dañan bienes públicos sean buenas personas, esos son vándalos, en la policía como en todo, hay buenos y malos, pero aquí no hay ley. Aquí los políticos son un fiasco, nunca piensan en los viejos, ni en los jóvenes, ni en las personas que lo están pasando mal, solo en ellos mismos. Justicia, cuál justicia, en el campo solo necesidades y escasez...”