Era una tarde oscura, muy fría y lluviosa cuando el avión aterrizó en el Prat de Llobregat en Barcelona, mi compañera de asiento, una alemana que visitaba por primera vez la ciudad, me comentó que había un paro de taxistas y que el bus en que iría del aeropuerto a Plaza Cataluña solo iría hasta Plaza España, porque Gran Vía, una de las principales vías de la ciudad, estaba bloqueada por taxis aparcados en la calzada central impidiendo el flujo vehicular.

Bogotá lo vivió hace algunos años. ¿La razón? El método tradicional de prestación de un servicio público, excesiva e innecesariamente regulado, costoso e ineficiente (por no decir inseguro), en pugna con la desregularización y facilidad que ha supuesto la prestación del mismo servicio aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías y de la libertad de empresa.

Pero para entender el origen del problema y del éxito de Uber aquí y allá, no hay sino que preguntarle al usuario de una ciudad como Bogotá: ¿Será que no es mejor transportarse en un carro último modelo en donde le pregunten qué música quiere escuchar y no le pongan peros al destino, en vez de en un incómodo “patincito” amarillo (que fue para lo único que le alcanzó al dueño después de pagar por un exagerado cupo) y en donde ojalá el conductor se digne a llevarlo a su destino?.

Ciudades como Londres o Nueva York son un ejemplo de que, pese a la resistencia en un principio, diversas formas de prestación del servicio pueden coexistir. La regulación se ha puesto del lado de la libertad de empresa y la regulación se fundamenta en la seguridad. El consumidor es libre de elegir. Quien quiera prestar el servicio deberá someterse a unas reglas, unos precios y también asumir ciertos riesgos.

El debate está abierto. ¡Ahí les dejo!