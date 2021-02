Una ley que nació coja

Con la ley 20 del 3 de febrero, los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, no tendrán límites de tiempo, evitando la impunidad.

Indudablemente una buena noticia, una herramienta para jueces y fiscales que ofrece a las víctimas la potestad de denunciar los hechos en cualquier tiempo. Pero claro, después de la ley.

Lo que no logro entender es, por qué, no es retroactiva. No podrá aplicarse a casos ocurridos antes de la sanción presidencial. Es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Y entonces? Qué pasa con los abusos sexuales a menores antes de la ley, si los hechos prescribieron.

Sobre todo, porque muchas víctimas denuncian los hechos décadas después, por ejemplo, en Reino Unido, los delitos sexuales de cualquier tipo y contra víctimas de cualquier edad no prescriben. En los últimos años un buen número de denuncias han sido presentadas. Investigaciones policiales y procesos históricos de abusos sexuales a menores ocurridos entre los años 60 y finales de los 80, salieron a la luz. El más sonado la “Operación Yewtre”.

Es cierto que, por regla general, la ley no es retroactiva, y solo regula hechos posteriores a su sanción, especialmente por aquello del principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre derechos y obligaciones; pero ésta ley confunde, debió disponer expresamente que podía ser retroactiva en el caso de la violencia sexual a menores, independientemente de la época que se cometió el delito.

Se queda coja, sino viene acompañada de un proyecto integral de protección a la infancia y adolescencia, lo más importante, dotada de un presupuesto para capacitar a personal especializado para tal encomienda, incluyendo al ministerio de Educación, como pasa en los colegios europeos, donde se prepara a los profesores para detectar casos de violación a menores, con la obligación de denunciar cuando haya una mínima sospecha de abuso para que la policía actúe.

Miles de menores, sufren agresiones sexuales a diario, pocos denuncian. Si preguntamos porque no lo hacen, lo primero que ellos responden es, que no les creerán y segundo, porque, aunque alguien les crea, no van a llegar a juicio. Si lo hacen, tendrán que presentar pruebas en público. Conozco casos de niños, que literalmente se han hecho “pis” en el juicio. Eso de tener que enfrentarse a su violador y responder sobre un hecho del que no quieren hablar y quieren olvidarse, conlleva a una doble victimización.

Cifras de diferentes entidades, muestran el alarmante fenómeno de la violencia sexual a menores agravada por la pandemia en el país. En el 2020, Medicina Legal, realizó más de quince mil exámenes médicos por delitos sexuales contra menores. Las niñas entre 10 y 13 años fueron las mayores víctimas. Los mayores registros, están en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. La Fiscalía General de la Nación, anunció que entre enero y agosto del 2020, se conocieron más de siete mil casos, de abuso y acoso sexual y, solo el cuatro por ciento, llegó a la etapa del juzgamiento, lo que demuestra el alto nivel de impunidad que alcanza este delito. ¡Muy triste!