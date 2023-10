Las elecciones regionales de mañana, serán el barómetro que mida el desencanto o no de anteriores contiendas. Indudablemente, la gestión desempeñada por el Gobierno nacional, forma parte del debate electoral local y seguramente tendrá efectos colaterales adversos.

Nunca mejor dicho, aquello de lo que Winston Churchill se lamentaba: “El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser “útiles” sino “importantes”. Expresión que no pierde vigencia en el tiempo y se refleja en muchos gobernantes de pacotilla como los que vemos hoy.

En mi opinión, las elecciones deben tener en los ciudadanos un interés legítimo. En una democracia participativa como la que tenemos, el derecho al voto es la “única” forma de ejercer nuestra influencia para elegir cargos claves que impactarán directamente en la gestión y el desarrollo de departamentos, municipios y ciudades.

El resultado de una elección democrática, es el reflejo de la sociedad. Las elecciones deberían mirarse como una cuestión personal, ya que las decisiones políticas, buenas o malas, nos afectan directa o indirectamente. Desde el punto de vista colectivo, es una forma de visibilizar políticas públicas justas y eficientes.

Creo que votar por líderes comprometidos, con una vida pública y privada transparente, con los que nos sintamos representados es beneficioso, porque genera confianza y seguridad y puede tener un impacto significativo en la eficacia de su gestión.

Así que votar bien, no es una utopía. La condición humana siempre ha soñado con un mundo mejor, donde se resuelvan las desigualdades y carencias de la sociedad, por eso la literatura utópica ha servido como mecanismo para estructurar sociedades, al menos en el intento, justas, igualitarias y felices, convirtiendo esos sueños en proyectos.

Preocupa sí, que desde hace tiempo asistimos a una apatía y a un desencanto antidemocrático, especialmente entre los jóvenes, a quienes la política les interesa poco o nada y no votan. Creen que su voto no es determinante; no se sienten representados por los partidos existentes; o porque no ven la política como una forma efectiva de generar cambios.

Entonces me estoy preguntando. ¿la solución está en la educación? Yo creo que sí. Lo indica claramente la ex ministra finlandesa Sanna Marín, cuando afirma que el objetivo de la educación debe ser, formar mejores ciudadanos para que sepan elegir a los mejores políticos y sus políticas. En consecuencia, en estas elecciones, hay que votar bien, porque si votamos mal, los jodidos somos todos. Y si hay que elegir, elegiré a Juvenal Díaz pà la Gobernación. ¡Ahí les dejo!