En momentos en que nuestra moneda sufre alta volatilidad y se deprecia, es común oír a muchos colombianos, no todos, entrar en pánico y emitir frases como “ahora sí hay que irse”, “este país es inviable”, “aquí no se puede vivir”, etc.

Es cierto que nuestra realidad económica no es la mejor, pero tampoco es la peor y oportunidades existen, y grandes.

La debilidad del peso y de muchas otras monedas se debe, según los expertos, en gran medida a factores externos como la guerra comercial EEUU-China, el precio de los commodities (petróleo principalmente) e incertidumbre geopolítica global entre otros. A nivel interno, hechos como el desbalance fiscal externo más conocido como el déficit de cuenta corriente, cierta incertidumbre política, precio del petróleo, son variables que se suman en la afectación de la moneda.

Sin embargo, nuestra economía continúa siendo una de las más estables de la región y gozamos de altísima credibilidad ante en el mundo inversionista y los organismos multilaterales; tanto es así que mantenemos como país el grado de inversión otorgado por las calificadoras de riesgo como Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s. Esto se da precisamente por el manejo responsable que Colombia ha tenido en su política fiscal y monetaria.

La volatilidad siempre existirá y aunque unos ganan y otros pierden con la debilidad de nuestra moneda, las oportunidades en nuestro país son enormes como por ejemplo en el sector exportador. Precisamente, las exportaciones se pueden convertir en el gran desarrollador de la economía si logramos diversificarlas y aumentar los productos de exportación de valor agregado como las manufacturas y los servicios, más allá de las materias primas.

Me pregunto si no es momento de ser creativos, invertir y crear empresa, fortalecer nuestro aparato exportador y generar empleo y desarrollo y no criticar nuestro país.

Pero además de este sector, nuestra sociedad actual está organizada en torno a la tecnología, ejemplos de emprendimiento de colombianos exitosos son muchos. ¡Es el momento de innovar y no quedarse atrás!

Es el momento para que el Presidente le demuestre al país buen manejo de la economía. Un momento de conocimiento y ejecución.

El ministro Carrasquilla no puede seguir escondiendo la cabeza como un avestruz, debe poner la cara, contar las medidas que se tomarán y tranquilizar a los colombianos para que en vez de estar pensando en irse a manejar un taxi a Barcelona o a Miami, nos concentremos todos en sacar adelante al país.