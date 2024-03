La ciudad invisible

También podíamos llamarla la ciudad descuadernada y pasar de largo para no hablar de este alcalde que se va y que nos está dejando una ciudad patas arriba, no solo por las obras y la improvisación ya demostrada, sino por la falta de cultura ciudadana que no fue capaz de implementar durante estos cuatro años de su cuestionado mandato.

Aquí, y dirán que es cuestión de afecto, nos dejaron una ciudad abandonada. No es sino ver los parques de la carrera 27 para abajo para darnos cuenta que ese abandono es total. Están, por ejemplo, llenos de basura y de excrementos de perro, de motocicletas, carros y ventas callejeras. Los parques de los barrios se reducen a ser canchas deportivas en mal estado rodeadas de cantinas. De los 22 puestos de salud, nueve están abandonados y sin ninguna calidad en el servicio que están obligados a prestar.

A la gente de los barrios, por esta época de elecciones, les prometen que les pavimentan las calles llenas de huecos a cambio de su voto, y la comunidad o sus líderes caen por una promesa, en la trampa.

Esa es la ciudad que nos deja el alcalde que se va, lo cual genera “mucha tristeza”.

La “incultura” ciudadana fue durante su gobierno delegada a una institución privada, institución que durante cuatro años no sabemos cuánto dinero recibió por pararse en las esquinas y sin ninguna propuesta seria tratar de educarnos en el buen uso del carro, en el buen uso del pito, en el buen uso de la motocicleta, del respeto por el peatón, del respeto de los andenes, del querer llegar primero a la fila y del no uso de palabras soeces cuando haya algún problema de congestión (tan frecuente) en esta ciudad que crece desordenadamente. Esa institución privada que se llama “Te veo bien” una copia barata de las propuestas de Mockus, recibió parte de los impuestos de todos los ciudadanos para su funcionamiento, pero, no obstante, se dedicó sólo a trabajar en ciertas calles. Los barrios periféricos los abandonó, como los abandonó el alcalde que se va.

La ciudad se la siguieron dando a unos pocos y a dejarnos en un círculo del infierno…