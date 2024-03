Pasar la página

Compartir

Lo que sucedió entre el concejal John Claro y el alcalde de Bucaramanga en este mundo virtual y mediático donde no hay intimidad, donde no hay límites, es especialmente problemático. Se habla para los medios y para ellos se posa.

En esos tiempos de lo mediático todo se puede volver peligroso, no hay grieta por donde no se pueda observar, grabar y filtrar la vida del personaje público. Tener una cámara, un teléfono celular, un microchip, una grabadora, hace que los asuntos públicos, sobre todo estos, pierdan su singularidad. Ese mundo hace creer a la gente que los personajes conocidos nos pertenecen. Lo que sucedió en el despacho del alcalde fue bochornoso. Hubo intemperancia, eso que Platón tanto criticaba, y mal manejo de parte de los asesores en una entrevista; era evidente que a medida que subía el tono de la conversación se perdían los argumentos que el Alcalde ha pregonado (“lógica, ética y estética”). Todo eso debería haberse previsto. Que el Alcalde tenía razón sí, pero que el concejal lo provocó, también. Con todo, la conducta violenta no se puede ni normalizar ni legitimar.

En este vacío terminamos poniendo trampas en nuestras conciencias porque nos gustan los espectáculos, nos gusta consumir vida ajena, nos gusta “la sangre” y por qué no, también la muerte. Esa es la nueva religión de masas. Es el nuevo opio que viaja por las redes sin argumentos o, con argumentos pobres.

Aquí se traspasaron los límites de la decencia en un despacho público, que es sagrado. Allí no se puede golpear, allí no se puede hacer el amor, allí no se pueden hacer actos de violencia. Allí solo se debe hacer el bien. Así pues, no alimentemos más la morbosidad ciudadana que llena sus vacíos con estos actos.

El alcalde pidió disculpas y juró no volver a repetir este comportamiento violento, pero él debe saber que le entregamos un programa y una responsabilidad, y que eso vale mucho. No se juega con eso. A él le entregamos la antorcha para recuperar la ciudad. En él confiamos y debe tener claro que de esta manera no se construye ciudadanía. Hay que recuperar “La lógica, la ética y la estética”, como motor de cambio. ¿Habrá esperanza?