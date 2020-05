Están pasando muchas cosas en está cuarentena difícil que está terminado parcialmente. Muchos amores se acaban, algunos matrimonios se disuelven. Las amantes reclaman a sus amantes el dinero que le daban y que ahora no es tan fácil. El amante lamenta no poder visitar a su novia o al revés. La esposa vigila, el esposo vigila a la esposa. No hay paciencia. Las parejas no ven la hora de que acabe el confinamiento. La monotonía estrangula el amor de muchas familias. No todas, otras se reencuentran, se abrazan y se reinventan- tratan de salvar el amor. Todo esto sucede al interior de la pandemia.

Si hay niños puede ser peor, porque ser niño es hablar de libertad, de juegos, de reír. Se agota la paciencia de los padres, por eso ha aumentado la violencia infantil. El encierro hace que aumenten los roces. Los padres ahora son profesores de sus hijos y muchos no estaban preparados para ello.

La carencia de recursos hace también difícil la convivencia. La ansiedad aumenta. Las personas saben que sus puestos peligran, que sus ingresos están cambiando su vida y que el consumo que era la forma de comunicar bienestar ha pasado a ser secundario.

También el confinamiento aplazó los trámites del divorcio. ¿Quién se quedará con los hijos? Se extraña el encuentro con las amistades, el abrazo, el diálogo franco. Todo está en un limbo.

No se soporta muchas veces el contacto físico y la vida se vuelve un infierno. Como en la obra dramática de Sartre, “A puerta cerrada” “El infierno es la incomunicación”. “Así que esto es el infierno. Nunca lo hubiera creído...No hay necesidad de parrillas; el infierno son los otros”.

Hasta el trabajo virtual fatiga y muchos no le encuentran encanto ni estimulo.

Estas situaciones abundan en el aislamiento, pero si se vive con un golpeador la cosa se pone peor. Niños abusados también se ven. Cada quien con su pena y con su infierno. Alquileres no pagados, retiros de clubes sociales., familias con hambre. Desdichas y también se logra apreciar que la virtualidad en la educación no es asequible para todos.

En fin, al interior de la cuarentena, se están conociendo realidades