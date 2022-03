Algo muy serio está en juego

Lo que estoy escribiendo es hipotético, no han terminado las elecciones para Congreso y tampoco las consultas de las Coaliciones, en medio de bloqueos de la Troncal del Caribe evitando el paso de los votantes entre la ciudad de Santa Marta y Dubilla porque, según parece, la democracia no es para todos. Tuvieron tiempo de cortar árboles con motosierras impidiendo el paso de los votantes mientras que en diferentes zonas del país se generaban largas filas por la página caída de la Registraduría.

Y en medio de todo esto la pregunta es: ¿Habrá continuismo en estas elecciones que tienen la oportunidad de cambiar a muchos miembros del Congreso que solo han parasitado cuatro años? ¿Triunfarán las maquinarias electorales? Si es así, la democracia no está madura y seguirán los viejos vicios y las viejas mañas hasta que haya realmente una Reforma Electoral que nos permita vislumbrar una verdadera democracia. La suerte no sabemos a quién favorecerá después de meses de campaña mientras que ojalá, el voto de opinión se manifesté porque las maquinarias no tocan a esa población que cada vez es más fuerte, aunque no tanto como se quisiera.

No hay realidad política tan convulsionada como la que existe hoy en el país al que algunos desean arropar hasta con el Sagrado Corazón. Nadie puede garantizar triunfos certeros cuando los partidos fueron reemplazados por las coaliciones que desgastan los candidatos y alargan las campañas. Todo el mundo se quiere disfrazar allí de antipolítico, pero es solo eso: un disfraz para engañar a la población.

Hay mucho en juego en estas elecciones: no podemos permitir el continuismo corrupto.

Nota: El alcalde Juan Carlos Cárdenas anunció, y por eso fue elegido, la defensa del Páramo de Santurbán. Habló de una inversión de ocho mil millones destinada a la Provincia de Soto Norte, que en muchas partes vive como en el siglo XIX, a través del Acueducto Metropolitano (que es de toda la ciudadanía y no de unos pocos). Pues bien, pasados dos años su gerente, Hernán Clavijo, no ha sacado un peso para ningún proyecto social según lo dice la alcaldesa de California, Genny Gamboa, que todas las semanas viene a que se aprueben dos proyectos: Guardianas del Páramo y Mujeres Cabeza de Familia, solo dos. No más mentiras para la ciudadanía de Soto Norte. El Acueducto funciona porque ellos cuidan el agua ante la amenaza del cambio climático.