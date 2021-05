El invierno está duro, ¿lo vio, señor? Llueve a cántaros desde hace tres días y los caminos y carreteras están imposibles. Así ha sido siempre, desde los abuelos, repite la señora Lucrecia Gamboa, que vive en las estribaciones del páramo de Santurbán. Allí, donde uno pisa sale un nacimiento de agua cristalina para fortuna de estos pueblos. Llevábamos seis horas caminando, pasando por bosques de robles, quebradas crecidas y un cielo cargado de nubes espesas. A los caballos tocó dejarlos porque los caminos se tornan peligrosos y resbaladizos. Llegamos a la casa de doña Lucrecia, una campesina con la cara agradable de una paramuna. Nos recibió en su pequeña, pero acogedora casa donde los perros flacos labraban sin ganas.

Ella, doña Lucrecia, la generosa campesina que nos recibió con su marido, se alegró de la visita. Viven solos desde hace tres años porque sus dos hijos están en la Costa. Les tocó ir a buscar “fortuna”. Aquí en esta región tan pobre iban a seguir lo mismo, comenta Chepe, su marido.

Estamos a 45 kilómetros de Bucaramanga y por siglos hemos estado así, aislados, con las mismas carreteras de hace años y los mismos caminos.

¿“Pasaron por la escuela”? Sí, respondemos. A esa escuela no van sino cinco niños porque los papás prefieren que les ayuden en las labores del campo: sembrar apio y recoger mora.

Se está oscureciendo mientras Lucrecia nos prepara una arepa de trigo con café y cuajada. El mercado que llevamos se los entregamos. Para dormir nos dejan su cama a pesar de que les decimos que traíamos carpas. Su hospitalidad no lo permite.

Ambos en su soledad quieren que haya un cambio, están cansados de trabajar de sol a sol sin lograr comodidades. No están de acuerdo con el gobierno porque no tienen ni salud, cuando se enferman tienen que desplazarse horas.

Sus plagas fueron los paramilitares y la guerrilla, que ni un árbol sembraron. Reclaman oportunidades, pero no quieren que siga el paro, sino “entramos en guerra civil”. Pedimos paz y ayuda al campo. No más. Dormimos como reyes y nos acordamos de la canción de Jorge Velosa, “El rey pobre”. Que arregle el presidente Duque “este mute en que nos tiene metidos por no escuchar”, repite Lucrecia.