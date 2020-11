“Alpargatas sí, libros no”

Decía la consigna peronista, cuando hubiera debido decir “libros sí, alpargatas no”. Así debe construirse una sociedad, y todo gobernante debe tener un filósofo o una filósofa al lado, como lo tuvo Alejandro Magno y muchos otros magnos dirigentes.

Todo los gobernadores y alcaldes deberían en Colombia privilegiar las bibliotecas y el deporte. Primero el cuerpo y después del alma, decía Simón Rodríguez, el preceptor de Bolívar. No hay otra forma de hacer ciudadanos libres y sabios. Hay que apostarle a esa forma de gobernar y no distraerse solo en la tecnología como único agente solucionador de nuestros profundos problemas.

¿Por qué los alcaldes de los pueblos solo se dedican a obras públicas y no a construir sociedad convocando a sus gobernados a diseñar sus propios caminos y sus propias soluciones? ¿Por qué una vez electos no involucran activamente a sus gobernados en el diseño y ejercicio de sus políticas públicas? Porque no les interesa sino su grupo, su partido o su movimiento político. Fueron nombrados por un padrino y solo a él se deben.

Un gobernador o un alcalde deben tener clara su ruta y por lo tanto buscar recursos no solo para obras públicas, sino para diseñar con ayuda internacional nuevas formas de construir sociedad, educación real y práctica, proyectos sociales con las comunidades, con los barrios más pobres y con los campesinos. Nuevas formas de relacionarse con el mundo y con la naturaleza, dejar de pensar solo en el éxito o la rentabilidad.

Por ejemplo, en Bucaramanga hay 8.700 tenderos que sostienen en épocas de crisis una sociedad, un barrio, una población determinada. Son ellos los que salvan del hambre a barrios enteros representando una economía activa y ágil. Contra ellos hay una guerra sin cuartel de las grandes cadenas cuyo dinero no queda en la ciudad y se va a llenar los grandes capitales externos. Los tenderos y los campesinos son los que en esta época de crisis y de dificultades han sostenido a su manera la pandemia que ha llevado al hambre a mucha población. ¿Por qué los dirigentes no se reúnen con ellos, que son la fuerza motora de estas sociedades, y diseñan juntos las políticas? ¿por qué no convocan confeccionistas y empresarios de calzado que hacen ciudad?

Libros sí y alpargatas también.