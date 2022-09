Ahora que hablan de hacer el departamento del Magdalena Medio (todavía no se conoce sí será realidad), que afecta varios departamentos que comparten con el nuestro, las mejores tierras de este país que durante años, bastantes, ha despreciado esa columna vertebral de Colombia. Por ahí se formó la Nación, por ahí subieron con inmensos sufrimientos 180 soldados con Gonzalo Jiménez de Quesada. Esos 180 conquistadores que terminaron llamándolos los “Candelarios”, son los que todavía nos gobiernan.

Esa región que puede alimentar a toda Colombia, ha sido durante años olvidada y abandonada por los gobiernos de turno. Hace unos años una delegación holandesa se ofreció a promover la agroindustria, pero intereses mezquinos no dejaron desarrollar este proyecto tan importante y que habría puesto a Colombia cómo productor para los colombianos y colombianas y exportador de alimentos para el resto del mundo. No dejaron. Tampoco los gobiernos que se sucedían y muchos gobernadores y la dirigencia política y empresarial,

Se dieron cuenta y todavía, la consideran el patio trasero del departamento. Ahora, esa dirigencia política (tenemos 17 congresistas y no dicen nada ni tampoco proponen como recuperarnos esa inmensa región por donde de fundó esta patria). Los empresarios ahora se asustan, pero nunca fortalecieron para exportar sus productos un puerto adecuado cómo si lo había pensado Leo Von Lengerke, cuyos caminos conducían al Río de la Magdalena.

El egoísmo y el desprecio por esta población, nos puede costar caro. Todos sabemos que el transporte fluvial es el más económico y hasta más ecológico, junto con el tren, al que sacrificaron por las carreteras. Ni el tren a Barrancabermeja, ni el tren a Puerto Wilches, fueron abandonados y saqueados durante años.

Ahora muchos se rasgan las vestiduras por su falta de visión política. Si se hiciera una consulta, es posible que perdamos y Santander pierda su acceso al río y a la economía que debe fluir por ese histórico Magdalena. Por años, desde la colonia hasta principios del siglo XX, fue motor del desarrollo. Por ahí entraban pianos de Alemania, tejidos europeos, maquinaria americana y europea.

No crean que soy partidario de disolver nuestro amado Santander, pero me pregunto: ¿Qué hace nuestra dirigencia política para que esto no suceda? ¿ Cuáles son los proyectos reales que puedan salvar nuestro departamento de esta catástrofe?

Podemos acudir a la misma Constitución Política de Colombia en su artículo número 306 dice: “Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio”. Apostémosle a este camino.