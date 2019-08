Bolsonaro, el incendiario

Además de colocar al Brasil como un país codicioso que no aprecia semejante fortuna de tener entre sus límites una gran parte de la Amazonía, Jair Bolsonaro, patrocina la destrucción del medio ambiente con el incendio (se ven camiones cargando preciosa madera de árboles milenarios). No sé preocupen que aquí Uribe, según la Silla Vacía, con su política de la “confianza inversionista” que de inversionista no tiene nada, hizo lo mismo. Autorizó al canadiense Frank Giustra del grupo Pacific Rubiales, amigo personal de Bill Clinton, en abril de 2008, a sacar y arrasar (67.327 hectáreas) de nuestra selva, cinco millones de metros cúbicos de madera, de la zona más biodiversa del planeta durante 15 años, para vender la maderas como abarco, algarrobo, bálsamo, virola, etc., a la China que se engulle todo y nunca se llena. Alterando así, una flora nativa que no era suya. Ahí está la cicatriz en el corazón de nuestro país y ese saqueo enriqueció a un señor y nos empobreció a todos, incluyendo al planeta.

En Brasil como aquí salen rumbo a China maderas finísimas, dejando una selva devastada y unas comunidades empobrecidas.

Esa falta de coherencia de Bolsonaro, o mejor, está siendo coherente con su religión fundamentalista, le puede traer enormes prejuicios a la tambaleante economía brasilera.

En ocho meses de gobierno (según Veja, revista brasilera), de este excapitán, la imagen de favorabilidad llega solo al 30%. El 70% ha perdido la confianza en su gobierno caracterizado por debates insulsos como el de no usar tanto el baño, por pensar que todavía está en campaña, por su racismo en un país donde la raza blanca es minoría y sobre todo su grave equivoco sobre la cuestión ambiental, el desprecio a la Amazonía donde están las plantas de la eterna juventud y de la salud de la humanidad y de su equilibrio; como lo es la biodiversidad del Chocó al que también despreciamos. Esta actitud de Bolsonaro, coloca al planeta en riesgo y tendrá consecuencias negativas para el Brasil cuya población ya está fatigada como aquí con un presidente que solo viaja mientras otros gobiernan.

Nota: al exministro Andrés Felipe Arias le hicieron hotel especial. Tiene a su servicio de todo.