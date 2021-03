También Lengerke reflexionaba sobre el futuro de la comunicación, él, hacedor de caminos, tenía sentimientos encontrados y eso explica que el autor de “La otra raya del tigre” ponga al protagonista de su novela a pensar en su labor de abrir caminos: “Dijo Lengerke antes de salir de una de sus largas peregrinaciones, que le descorazonaba tener que romper, a veces, los caminos de los españoles, y cortarlos con su propio camino cuando no lograba seguirlos en su misma dirección. No sabía por qué, pero le parecía estar cortando un ser vivo, un depósito de recuerdos de todas las gentes que los transitaron. En cada uno de los caminos hay acumuladas todas las vidas de un pasado. Caminos con alma, con vida, que un buen día se ven interrumpidos. Lo mismo que de pronto las vidas se suspenden”.

Nuestros caminos reales han ido desapareciendo año tras año y con ellos podría desaparecer nuestra propia historia e identidad.

Cuando llegaron los españoles construyeron los caminos que necesitaban para el comercio y para construir ciudades. La geografía santandereana tan llena de altibajos está atravesada por ellos y las autoridades deberían protegerlos, porque durante siglos nos han unido y nos han hecho lo que somos.

Por eso nos alegra que el próximo 21 de marzo se haga en el hermoso municipio de Cabrera la socialización del Acuerdo Municipal 034 de noviembre 23 de 2020 que protege los caminos históricos del municipio, liderado por el alcalde Rolando Rodríguez Mantilla, con ponencia del presidente del Concejo Municipal, Omar Franco y apoyado por Asociación Senderista del Gran Santander.

Vivan los caminos que nos unieron desde la colonia y la lucha por preservarlos. Ojalá este ejemplo sea seguido por los demás alcaldes.

Nota

A la ciudad no le beneficia la lucha interna que tiene lugar en la Cámara de Comercio. A la ciudad le interesa que la Cámara no se vuelva un botín, ni se vuelva una lucha de poder entre dos o tres grupos. A la ciudad le interesan los proyectos que la hagan mejor. La Cámara no es solamente de los que están sentados allá, es de todos porque recibe dineros del Estado. Así que señores, pónganse de acuerdo y busquen una tercería.