Trump y sus partidarios (también colombianos) le dijeron castrochavista, lo trataron de insultar tildándolo de viejo, de socialista, metiéndole miedo a 300 millones de norteamericanos. Incluso una senadora “cultísima” como la Cabal quiso torpemente influenciar en la votación que, por fortuna, acabó eligiendo a Biden y a Harris como presidente y vicepresidente.

La vanagloria y la necesidad de admiración de un ser tan ridículo como el saliente presidente Trump no le alcanzaron para el triunfo. Tampoco sus pataletas y fake news sirvieron.

A medida que pasaba el tiempo este narcisista se derrumbaba como Nabucodonosor, sus pies no tenían nada para soportar con el pasar de los días. Ciertamente, no estaba preparado para una derrota, pues su personalidad torcida, prepotente y tiránica acabó por ser su peor enemiga. Y lo peor es que un ser así no sabe perder, que es algo tan importante. Debe estar en este momento tirando los muebles por la ventana como ciertos personajes. Que se lo lleven luego a un manicomio.

Eso de sentirse especiales él y sus seguidores, entre los cuales muchos creen que la tierra es plana, debió bastar para nunca haberlo elegido. Sus partidarios solo han mirado su propio ombligo, solo conocen su casa y sus tierras. No hay otro mundo posible sino el que suponen que se merecen, y en ese mundo no caben más personas, ni negros, ni indígenas, ni pobres, ni otros seres diferentes. Trump y sus seguidores en el mundo solo quieren salir en las portadas de las revistas y en la televisión. Solo cuenta lo que produce y el éxito.

Narcisista, Trump solo estaba obsesionado con su popularidad, sin ser capaz de sentir empatía, lo que lo llevaba al punto de decir que “los musulmanes no vendrán a este país si soy presidente”. Mentiroso como mucho político, estigmatizó a los latinos diciendo que ellos eran culpables de los muchos crímenes cometidos en ese país. Quizás por eso se entendía tan bien con dictadores como el de Corea del Norte, Kim Jong-un. Su agresividad se desplegaba con las mujeres y los débiles.

Sabemos que Dios tiene sus propios caminos, pero a Trump ya se le cerraron todos y ahora está atrapado en su propia pesadilla.