Colombia se derrite

Hay gente que niega el holocausto, dicen que no fueron 6 millones de judíos y un poco de gitanos, que no eran tantos. Dicen que las fotografías de esos hambrientos seres humanos en los campos de concentración (repitiéndose hoy en Gaza) son mentiras históricas. En fin, no leen historia y siguen de obtusos. También hay gente que niega el cambio climático, en su testarudez dicen que esos veranos y esos inviernos tan extremos son imaginaciones nuestras. Todo lo que los afecte en su ambición no existe, lo niegan.

Hasta las cabañuelas con las que se guiaban los campesinos para los ciclos de la agricultura se afectaron, son cosas del pasado. Hace un mes no llueve por estas regiones y cuando uno va a poblaciones como Zapatoca, se encuentra con racionamientos. Por el camino ve uno el río Sogamoso como un hilo que pronto va a ser cruzado a pie. El Cañón del Chicamocha es un pajonal próximo a incendiarse y nuestros nevados se están derritiendo. Solo quedan 6 de los 19 nevados que existían en Colombia antes. El área glaciar pasó de 348 kilómetros cuadrados en 1850 a 36,6 en 2018. En esta guerra que libra el mundo contra el deshielo ya hay un perdedor: Colombia.

El descongelamiento de los polos, tampoco nos conmueven, ni nos conmueve ver a pueblos como Barichara, que lleva 30 años buscando agua para sostenerse y con acueducto solo para algunos habitantes. Tampoco hacemos nada por Los Santos, que lleva 10 años con un acueducto que se lo robaron, ni por Vélez. Ojalá que el cielo deje caer unas gotas y nos salvemos y se salven también los seres que habitan este mundo y que no han hecho nada por dañarlo.

Unos apocalípticos dicen que ya no hay nada que hacer y que esto ya es irreversible, que “sálvese el que pueda”. Hay que dejar avanzar para que la humanidad se “purifique”. Que ya no hay tiempo para detener el cambio climático que anuncian los científicos. Tampoco, dicen, hay tiempo de frenar la erosión ni de parar el descongelamiento del Ártico. Que a nuestros hijos y nietos solo les vamos a dejar sufrimiento. Ya no habrá descanso en la tierra.