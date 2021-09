En España, en 1977, después de la muerte de Franco en 1975, se tuvo que buscar una salida democrática a la división que perduraba desde la Guerra Civil, que duró tres años. El odio sostenía esa sociedad compuesta por dos bandos que cometieron errores, delitos y muchas veces asesinatos de inocentes durante su enfrentamiento. Pero muerto Franco, no podían seguir cobrando todos los errores que causó la guerra y la dictadura.

El mismo Partido Comunista apoyaba la reconciliación y la amnistía. El líder comunista del momento, Marcelino Camacho, por ejemplo dijo: “No podemos seguir mirando hacia atrás, queremos superar y trascender las divisiones que nos separaron y enfrentaron en el pasado. Apoyamos la amnistía porque tenemos que reconciliarnos”.

Lo mismo hizo Alemania, pasó la página. De otra forma no hubiera resistido. No podían seguir escarbando como país en las entrañas del odio. Supieron que ese odio no podían transmitírselo a las nuevas generaciones de alemanes, que no eran culpables. A los jóvenes alemanes, según el libro Los amnésicos, no les interesaba ese pasado de terror. Juzgaron a muchos cabecillas responsables del genocidio y ocho millones de alemanes caminaron por el mundo como parias, sin destino ni patria. Pero de alguna forma pasaron la página.

En España, la Ley de Amnistía fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 15 de octubre de 1977 y recibió el apoyo de la mayor parte del espectro político. Para grandes sectores de la población, los recuerdos de la Guerra Civil y de la terrible represión ejercida desde los primeros momentos de ésta seguían presentes, pero se aceptaba que la salud de la democracia exigía un extremado cuidado para evitar que se abrieran viejas heridas. En ese contexto, el Estado español puso a disposición de los ciudadanos recursos para que pudieran encontrar a sus muertos.

Colombia merece una vía de estas para ser viable como Nación. Debemos como colombianos tomar el camino de la reconciliación, que no es el del olvido, si queremos subsistir como país.

España nos dio ejemplo de madurez. Era imposible seguir el juego de Franco de odio a los masones, a los comunistas, a los judíos, etc.

¿Lo lograremos? ¿O las muertes inútiles nos seguirán persiguiendo?