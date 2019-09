Después de escuchar las pausadas palabras del ex presidente Juan Manuel Santos en la Feria Ulibro 2019, en la presentación de su libro “La batalla por la paz”, y apreciar a cientos de jóvenes que aplaudieron e hicieron el minuto de silencio por el cambio climático, vemos que hay dos tareas urgentes hoy en día en Colombia, la paz y la defensa de la tierra que desaparece cada hora una especie. También lo aplaudieron, cuando explicó paso a paso la construcción de la paz y el tiempo gastado en darle ese bien al país y a nuestros hijos, ese país en el que ya no hay mutilados que llenen los hospitales. Entienden esos jóvenes y esos ciudadanos que debemos obligar al Gobierno actual a respetar el Acuerdo de Paz, que es de todos nosotros. A los guerreristas de siempre no les basta el Acuerdo y quieren acabar con la JEP, que es el corazón del proceso, según palabras del expresidente Santos. Sin corazón ningún organismo vive, sin la JEP, se destruye el Acuerdo.

Ya Santos no tartamudea, será porque le cumplió con los colombianos que deseamos la paz. Los jóvenes esperan que el gobierno cumpla y sabemos, según el propio Santos, que la nueva disidencia no tendrá la fuerza para enfrentar el Estado. 90% de los reinsertados están y seguirán trabajando por la paz. Fue clara y sentida su exposición. Explicó sabiamente por qué siguieron en la guerra sin haber firmado el Acuerdo, e igualmente reconoció los errores que hubo. Santos habla como un estadista, así muchos lo traten de traidor. Insistamos en la paz, seguimos diciendo nosotros, y mientras tanto a los desertores hay que enfrentarlos con las fuerzas legitimas del Estado. Duque debe dejar el discurso guerrerista del libreto y buscar acuerdos que beneficien a todos los colombianos. Si sabe esto, su gobierno podrá pasar a la historia. Debe ya imprimir su propia agenda, sino seguirá con el 29% de aprobación en un año y además, con una economía que se desploma junto con nuestra moneda.

Nota: La ciudadanía está buscando el voto castigo y girará hacía una propuesta que genere confianza y hacía un candidato que le hable a los ciudadanos sin mentiras ni hipocresías.