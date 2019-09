Hay 8 candidatos para la Alcaldía. ¿Cuántos quedarán? Lo importante para crecer y para generar opinión deberían ser las buenas prácticas: transparencia en los actos, claridad de la visión de gobierno y aliados honorables.

También debemos saber que muchas de las prácticas que se le imputan al ámbito de la política existen no solo allí sino en cualquier esfera social. Donde haya abuso de poder, manipulación y engaño está la corrupción. El ejercicio empresarial tiene mucho de perverso y de beneficio personal, por ejemplo. La ciudadanía también en su pasividad permite y tolera conductas que van contra el buen gobierno de una sociedad. Lo importante, en ese sentido, es tener claridad de quién puede y debe hacer una buena Alcaldía y no caer en las pulsiones sectarias y de manipulación: ángeles y demonios.

Al que desee gobernar se le exige comportamientos responsables, velar por el interés general, “pensar en grande”, lo cual significa no satisfacer demandas de una clientela que solo piensa en sí misma, que quiere “para hoy” el tamal, el cemento, dinero en efectivo, etc. Ambos juegan a lo mismo, no a construir principios sino a satisfacer sus intereses. El ejercicio de la política debe estar por encima de ello y de lo mediático.

En el debate del canal TRO, ninguno de los candidatos a la Alcaldía se salió de las respuestas cuadriculadas. Las preguntas de los periodistas tampoco ayudaban. Además, el espacio publicitario que les abrieron en los intervalos alteró la democracia. Lo cierto es que ninguno habló de hacer un parque, ni de sembrar árboles frutales en las calles de la ciudad y darle comida a los niños y a los pájaros y oportunidad a las abejas. Nadie habló de recuperar la plaza San Mateo con su laguna, nadie habló de una educación integral que otorgue una visión del mundo al niño. De sacar la universidad a la calle tampoco se dijo nada. Nadie habló de esa realidad ciudadana.

Lo que se requiere son seres honrados con fibra y talento político que estén ahí porque realmente quieren ayudar. No queremos programas que llenan hojas y no aporten a la construcción de una nueva sociedad. Necesitamos inteligencia y carácter en el próximo Alcalde.