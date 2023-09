En la primera página del periódico El Colombiano del día (domingo 3 de septiembre), preguntan ¿De dónde saca tanta plata Juan Carlos Upegui para su campaña en Medellín? Pues lo mismo podemos preguntar aquí en Bucaramanga nosotros: ¿De dónde saca tanta plata Carlos Sotomonte para llenar de vallas la ciudad que aspira a gobernar? ¿Quién está detrás de la campaña de este licenciado? ¿Por qué no nos cuenta, ciudadano?

Una persona sin recursos, sin trabajo conocido, (en las que se ve Jaime Calderón, con toda una vida de trabajo decente y de servicio, fundador de la Fundación Cardiovascular de Santander, reconocido cirujano, para adelantar su campaña) y este candidato que se hace llamar “alternativo”, que atacaba a los politiqueros tradicionales, que fue nombrado por este alcalde, Cárdenas, en un cargo fantasma, ¿de dónde saca tantos millones? Ese candidato, venido del Moir, que prometió con la Cátedra del Agua involucrar todas las “fuerzas vivas de la ciudad” y “llegar” a los 78 mil estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga, no cumplió nada, ¿en dónde perdió su visión y rumbo?

¿Quiénes están detrás de este afortunado candidato? Les digo, uno que ronda la contratación, que anda en la penumbra, se llama Andrés Peralta, Trabaja con el alcalde Cárdenas y trabajó con Iván Moreno. Ese prometió “hacerlo” alcalde y en eso están. Pura in-coherencia política busca a los politiqueros que antes criticaba, Sotomonte, “porque esto es sumando, esto es con billete en el bolsillo y entregando toda la contratación futura del municipio”. En su afán entregaron su dignidad, en su ambición su entereza. Toda la contratación futura, si llegara esta persona, se la manejaran ellos, lo cual sería una desgracia para la ciudad.

La política, esto es una realidad, no ha cambiado. Sigue vigente eso de venderse a los contratistas mientras que a los ciudadanos y ciudadanas los siguen comprando con la “lechona y la cerveza”. La política, creen ellos, se hace solo con dinero y comunicación. Y así han llegado a dirigir naciones enteras personas tan bajas como Donald Trump. Para esta forma de hacer política no importa lo que diga el candidato, entre más burradas le va mejor. O si no miren a la Argentina: un misógino de temperamento colérico, un payaso que se asoma como alternativa seria de poder.

