El ministro Carrasquilla, el de los “Bonos de Agua” que acabaron en un sonado escándalo de corrupción y en un debate en el Congreso de la República, es el que ahora quiere venirnos con más impuestos. Allí, en el Congreso, fue defendido a pesar de las evidencias por la bancada de Gobierno, y por eso ahora sale con una reforma tributaria que solo servirá para mantener a corruptos y comprar aviones de guerra. Un tipo que de brillante no tiene nada, pues no es brillante ponerle IVA al agua en lugar de a las gaseosas o las pensiones. Tamaño despropósito en tanto que los pensionados normalmente pagan impuestos como el predial. ¿Cuánto pensionado no ayuda a hijos y nietos con su pensión lograda con gotas de sudor (claro, no la de los magistrados y congresistas), para que ahora venga un burócrata a asaltarla.

Con estas medidas tan impopulares y con un Gobierno tan mediocre, lleno de promesas incumplidas y ministros alejados de la realidad, muchos seguidores del Centro Democrático han acabado por distanciarse o arrepentirse.

Este señor Carrasquilla, como Ministro de Hacienda, es un alcabalero que con una lógica depredadora e insensata está llevando a la precariedad a la mayor parte de la población de Colombia, que acabará en un desierto con su vida hipotecada y sin nada que comer.

Este Gobierno, nadie lo puede negar, nos lleva al desastre y nos asemeja a Venezuela cada vez más.

La corrupción se ha disparado, el hambre se ha disparado, la inseguridad se ha disparado y el Presidente tiene la desfachatez de gastar miles de millones de pesos en un programa que nadie ve y a nadie interesa. Nuestras políticas internacionales dan pena porque la Canciller no sabe lo que tiene que hacer y además, nadie nos respeta afuera, nuestras políticas ambientales dan risa de solo pensar que se quiere fumigar con glifosato los cultivos ilegales. Nuestro Fiscal de bolsillo tapando y tapando mientras que las entidades de control, como la Contraloría y la Procuraduría, fueron entregadas al Gobierno (como en Venezuela) y a sus propósitos de perpetuarse en su propia mediocridad.

Cómo quieren, se pregunta la gente, que después de tantos errores no acabe ganando Petro.