Cómo hace una ciudad como Bogotá con una alcaldesa que un día se levanta amando a sus ciudadanos y otro día odiándolos. Unas veces es autoritaria y otras la madre Teresa. Con ese temperamento bipolar no se puede gobernar en democracia. En una dictadura vaya y venga como ha sucedido, pero lo cierto es que no lo estamos así algunos quieran que esa dictadura sea una realidad.

La alcaldesa de Bogotá, con ese estilo pendenciero ha dejado pasar tiempo precioso para hacer una ciudad incluyente, ha desperdiciado la oportunidad de darles mejor calidad de vida a sus ciudadanos, sacarlos de la pobreza, etc. Querríamos, allí y aquí también, una ciudad con una distribución equitativa de la riqueza y no tan desigual. Bogotá no atiende esta realidad porque su alcaldesa unos días dispara al cielo y otros al suelo. Un día ama a Duque y otro día lo acusa de ser el responsable de la crisis de la ciudad. La policía, por lo visto, ha dejado de hacerle mucho caso, y el empeoramiento de la seguridad, sea causa de quien sea, no está acompañado de políticas de reinserción ni pedagógicas que atiendan las necesidades de los que delinquen. Es evidente que no hace empatía con una gran parte de la población y su desfavorabilidad ha ido en aumento.

Sus malas maneras y sus estridencias le hacen perder la partida y su compañera le agrava el problema porque quiere manejar su partido como un grupo de inocentes políticos y, miente además, sobre el resultado de las encuestas que el Partido Verde realizó, como sucedió con el periódico El Espectador al pretender esconder la verdad de la encuesta porque no le eran favorables a ella ni a su compañera sentimental, que, todos lo sabemos, quiere como sea, llegar a ser la primera Presidenta de Colombia.

No vivimos en Bogotá, pero tenemos familiares como muchos colombianos y con frecuencia viajamos a esa ciudad que cada día está peor. De pronto la señora Claudia López no estaba para gobernar una ciudad del tercer mundo sino del primero, donde los problemas no fueran de esa dimensión.

Tristemente, Bogotá es hoy una ciudad que no satisface las necesidades esenciales que es el propósito de un gobernante, donde no se aplica la ley, donde la infraestructura está en declive y donde no se cuidan los bosques ni recuperan sus ríos.