Bucaramanga es una ciudad bella todavía, aunque el paisaje urbano haya cambiado por culpa de la falta de planeación urbanística. Esta ciudad según el periodista ingles Mathew Charles está como está el país, dividida en una lucha de pandillas y de microtráfico. Para entrar a ciertos barrios este periodista tenía que pedir permiso a los jefes de las pandillas. Una vez otorgado el permiso, era escoltado por muchachos de 14 años con las pistolas a la vista. No fue la policía la que tomó las decisiones, sino los jefes de los diferentes grupos los que le permitieron entrar al equipo a realizar las entrevistas y a conocer la realidad: ellos representan la autoridad que el Estado no ha ejercido.

Ese fenómeno crece a espaldas del Estado porque no hay políticas de atención que traiga esperanzas de vida. Son jóvenes marginados que no tienen ningún interés en educarse, que no creen en la educación como forma de vida y, además, nacidos en familias empobrecidas y disfuncionales. Hay incluso pandillas de familias en donde se nace y se muere en la delincuencia.

El panorama no es prometedor porque la telaraña de violencia y pobreza sigue creciendo, ha seguido aumentando desde hace años al punto de que ya todos se han acostumbrado a ella. Bogotá, por ejemplo, tiene 450 mil jóvenes que andan por las calles sin hacer nada y no están integrados en la construcción de país. ¿Cuántos tendrá Bucaramanga?

Lo cierto es que ellos no han contado, no cuentan y no contarán si permitimos que el microtráfico y la violencia en las ciudades siga creciendo, sino hay intervención y pedagogía. No hay esperanza para una juventud que se malogra en el olvido. Son los excluidos que deja el desarrollo desigual. Debemos tomarnos en serio esta problemática antes de que sea demasiado tarde.

Ahora bien, no todo es catastrófico ni apocalíptico en esta ciudad porque hay una vida que crece bella en los bosques que la rodean al occidente, en las goteras de los barrios Mutis y la Joya, según lo comenta la bióloga Melissa Ayala. Hay una ciudad maravillosa donde la flora, las aves y muchos animales disfrutan de esta maravilla que regala la naturaleza. Eso tampoco lo saben sus habitantes, que tienen un paraíso en sus bordes.