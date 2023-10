Ahora algunos quieren regresar a ese pasado que hemos ido dejando de autodefensa, de porte de armas como en el antiguo oeste, la pistola al cinto. Van a volver a llenar las casas de armas que borran cualquier diálogo, como lo hacía la guerrilla que durante 60 años destruyó esta Colombia. Por ella, por estar persiguiendo ciudadanos brotaron los paramilitares. Todos entraron en el negocio y este país se volvieron puras rutas de droga que ahora lo mantienen sin quebrarse.

Cuenta Irene Vallejo, de acuerdo con el historiador griego Tucídidis, que los atenienses fueron los primeros “en renunciar a las armas que llevaban encima” y eso configuró el primer paso para la convivencia humana. Protegían así el acercamiento democrático. Con las armas se evita la “conversación democrática” que obligaba al uso del diálogo para entenderse y no seguir en el caso de Colombia, regando muertos. Ya decían los griegos : “Deja que las leyes gobiernen solas; cuando gobiernan las armas, matan la ley”.

Según Irene Vallejo, los romanos llevaron aún más lejos estás garantías: “portar armas dentro del perímetro urbano era un sacrilegio y ni siquiera el ejército podía entrar con su armamento en la capital”.

Claro, había personas que no acataban las normas, escondiendo entre sus ropas, puñales. Esas dagas que cargaban esos asesinos se llamaban “sicae” que derivó en sicario, el enviado a matar. Los antiguos, insiste la escritora, nos enseñaron que una ciudad es verdaderamente fuerte cuando la violencia no habita sus calles.

Bucaramanga, podemos apreciar no es una ciudad fuerte, sino llena de miedo, acorralada porque estos señoritingos alcaldes no la aprecian ni la aman, están pendientes de los negocios y no de las políticas públicas que realmente creen convivencia. No han sido responsables con los ciudadanos que los eligieron, pero la salida no es la guerra entre nosotros que se plantea, con candado o sin candado. Esa propuesta ligera es imposible, porque no sabemos historia (la griega, la romana, la alemana que en Berlín en 1929, llegó a un acuerdo entre gobierno municipal y las bandas que pululaban en esa Berlín de la postguerra. Propuesta contemplada por el cirujano del corazón, Jaime Calderón), para acudir a esa solución del revólver al cinto (cosa que depende del gobierno nacional). Un gobernante debe crear disciplina social apoyándose en las autoridades militares. Exigir el máximo orden.