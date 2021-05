Violencia se grita, pero no hablan de que el país lleva desde que es República en un mar de sangre, generaciones tras generaciones nos entregaron un país lleno de odio y nosotros seguimos alimentándolo y lo continuamos con el agravante del narcotráfico que maneja a Colombia.

La guerrilla terminó como los paramilitares, en el negocio que nutre este país y del que se habla en voz baja. El narcotráfico terminó llegando como un señor a todos los estamentos que les abrían y les abren las puertas por el dinero que reparte entre ellos al Congreso. Muchos congresistas y muchas elecciones de gobernadores y alcaldes se financian con esos dineros. Las elecciones presidenciales corrieron la misma suerte, Samper y muchos otros o, los financiaban la corrupción de muchos contratistas. Todos abrevaron y siguen abrevando en la droga, el contrabando, el robo de los dineros públicos y ahora se quejan (yo también me quejo) porque para muchas generaciones no hay futuro, o el futuro nunca llegará. Hipócritamente se rasgan las vestiduras. Han permitido y seguimos permitiendo este juego perverso del poder y ahora quieren silencio, pero no aportan soluciones excepto la militar.

Tenemos un presidente inepto y sordo (lo dicen sus partidarios) que no escucha, que vive con miedo pensando qué dirá la historia de su gobierno. De eso está preocupado, escucha uno decir a sus amigos.

El caso es que el país carece de proyecto global, son proyectos particulares y en esos proyectos no caben los jóvenes (muchos), ni participan para diseñar su propio futuro. Esos jóvenes no quieren repetir la historia de sus padres. Las redes permitieron conocer un mundo diferente y ese mundo necesitan vivirlo a través de la educación que para ellos no es fácil o es muchas veces imposible, ni menos sus familias tienen salud integral y tampoco una calidad de vida porque el saqueo al Estado realizado por los politiqueros y sus socios no permiten que les lleguen los beneficios que merecen como colombianos.

Duque espera prolongar su mandato para que todo siga igual. Autoriza y luego desautoriza a sus delegados en las negociaciones.

Hay que decir sin tapujos que nadamos en narcotráfico y sino miren la avioneta que detectó la DEA. Unos más que otros nadan en la droga como “generadora” de riqueza.