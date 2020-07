Negocios particulares

¿Por qué siendo tan rentable el tratamiento de las basuras se insiste hoy en enterrarlas? Todos sabemos que procesarlas es un negocio más rentable que enterrarlas. Y de paso es más ecológico.

El informe de la Unep indica los beneficios de una gestión sostenible de los residuos: ahorro público, (la falta de sistemas adecuados cuesta a los países entre cinco y diez veces más que las inversiones necesarias), enormes reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) implicadas en el cambio climático, creación de millones de empleos verdes y beneficios económicos estimados en cientos de miles de millones.

Entonces, ¿por qué se insiste en enterrarlas cuando tantas ciudades del mundo ya tienen implementadas tecnologías que resuelven este problema?

¿Quién decidió que fuera en Chocoa, con el cuento de un parque? ¿Quién lo autorizó y ¿por qué no se consultó a la comunidad que va a ser afectada por ese “negocio” de unos pocos? Y de paso ¿quiénes en concreto están detrás de sacarle provecho a este negocio particular? ¿Darán la cara?

El daño a la región será irreparable: el daño a una tierra productiva será definitivo, el daño a las aguas cada vez más escasas será otro descalabro, el daño a una población que en medio de la pandemia nos sigue alimentando será infame.

El campo es la salvación y eso está hoy más que nunca demostrado. En estos tiempos de peste y en los tiempos de paz solo el campo nos salva.

Miles de toneladas de desechos serán enterradas todos los días, cuando se sabe que en promedio, cada bumangués dispone a diario un kilogramo de residuos sólidos en el relleno “sanitario” El Carrasco. En un mes Bucaramanga transporta y entierra alrededor de 15 mil toneladas de desechos en dicho sitio de disposición final. ¿Por qué no privilegian las tecnologías modernas, la inteligencia artificial para dar soluciones integrales y rentables a los municipios? ¿Por qué los alcaldes no hacen una empresa pública que sea rentable y alivie las rentas de los municipios y sus ciudadanos? ¿Por qué no se acude al reciclaje para la recuperación de residuos también? Para eso fueron elegidos, para pensar en la sociedad. Por favor no repitan los mismos errores. La Cmdb tiene que dejar un botín.