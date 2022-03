Hay días lluviosos y fríos como este domingo donde la niebla nos hace imaginar fantasmas, como cuando niños caminábamos por el páramo de vacaciones, para pensar en los hijos lejanos que escuchan tambores de guerra y ruidos de cañones y en todos los niños asustados que corren a preguntarle a la mamá si habrá guerra, si podrán vivir en paz y si los locos del mundo, que hay muchos, que botan como las brujas la babaza verde del odio, los dejarán vivir en spaz, y ver las flores y ver correr el agua transparente y los cielos y el mar y también amar. Todos se preguntan si se acabará el mundo por cuenta de los tiranos, que invaden países y pelean con sus vecinos (como sucedió aquí en una época con Ecuador y casi con Venezuela). Todo al revés, y por eso no cae mal el poema de Lichtenstein (Plegaria antes de la batalla) que clama seguir viviendo y ordeñando vacas y haciendo el amor.

“Las tropas cantan fervorosamente, cada uno pensando para sus adentros: Dios mío, protégeme de desgracias. /Padre, Hijo y Espíritu Santo. /No dejes que las bombas me caigan encima. /No dejes a esos malditos de nuestros enemigos /Atraparnos o dispararnos. /No me dejes estirar la pata como un pobre perro /por nuestra querida Patria. /Mira, me gustaría seguir viviendo, /ordeñando vacas, follando mujeres /y dándole en la jeta a ese asqueroso de José. /Emborracharme por los menos unas cuantas veces más /antes de morir como un buen cristiano. /Mira, rezaré mucho y de buena gana, /Por lo menos siete rosarios al día /si tú, Dios, en tu misericordia, /matas a mi amigo Humberto /o a Mario, pero no a mí. /Pero si he de caer, /no dejes que me den muy fuerte. /Mándame de regreso con tan sólo una pequeña herida en la pierna, /o un brazo ligeramente roto, /así puedo volver a casa como un héroe /que tiene muchos cuentos que contar.”

Alfred Lichtenstein nació en 1889 y no llego a ver el final de la Gran Guerra. Murió muy joven, a los 25 años, en 1914, apenas empezada la catástrofe, al caer cerca de Somme, donde dos años después se daría uno de los peores enfrentamientos del conflicto, en el que lucharon tres millones de hombres y un millón dejó la vida.